Addio Anna Maria Brunetto Sartori. Negli anni ’70 portò a Ravenna la scuola ’The English Centre’

È scomparsa a 94 anni Anna Maria Brunetto Sartori. Il suo nome a Ravenna è legato al The English Centre di via Maggiore che aveva fondato nei primi anni Settanta e di cui era stata titolare. Una scuola di inglese tutt’ora attiva che negli anni è diventata una vera e propria istituzione. Innamorata da sempre delle lingue e dell’insegnamento, era stata lungimirante e aveva perseguito il sogno di una sua scuola con fermezza. I programmi ministeriali le stavano un po’ stretti e anche per questo aveva deciso di fondare il centro. Indipendente e determinata, era partita con pochi alunni, che nel tempo erano raddoppiati, triplicati, decuplicati, fino a diventare, nel periodo di massima espansione, oltre duecento.

"Aveva una grande passione per l’insegnamento – racconta il figlio Alessandro – e la scuola nacque all’inizio dal desiderio di mettere a disposizione dei ragazzi la sua esperienza nel campo dell’inglese. Ed è diventata la sua vita".

Anna Maria Brunetto Sartori era originaria di Torino e subito dopo la guerra si era trasferita in Inghilterra, a Londra, dove aveva vissuto per alcuni anni imparando l’inglese alla perfezione. Tornata in Italia aveva vissuto a Napoli dove aveva lavorato come traduttrice per la Nato, poi era tornata a Torino, qui aveva lavorato in un istituto tecnico, ma aveva altri progetti.

"Dopo il matrimonio – continua il figlio Alessandro – si è trasferita a Ravenna con la famiglia. Mio padre era un chimico della Ferrero che aveva deciso di accettare un’offerta di lavoro qui. Ed è stato in questa città che ha progettato la scuola, aveva pensato a una serie di corsi dove riunire allievi dello stesso livello che lei seguiva e preparava secondo programmi creati da lei. Era partito tutto un po’ in sordina, poi, con il passa parola, gli allievi avevano continuato ad aumentare".

Qualche anno dopo c’era stato l’incontro con la Johns Hopkins University di Bologna che aveva contribuito a strutturare ulteriormente metodi e programmi e chi a Ravenna voleva prepararsi per affrontare il Michigan prima, il Cambridge in seguito, sapeva di doversi iscrivere alla sua scuola.

Anna Maria Brunetto Sartori lascia il figlio Alessandro. I funerali verranno celebrati sabato primo marzo alle 10 nella basilica di San Francesco a Ravenna.

a.cor.