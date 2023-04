Addio Christian Minardi Ex calciatore ravennate Era cresciuto nel Russi

Se ne è andato in silenzio, sconfitto da un male inesorabile. Christian Minardi, ex calciatore ravennate, avrebbe compito 47 il prossimo 23 giugno. Avviato al calcio dal padre, anche lui ex calciatore dilettantistico, assieme al fratello Simone, aveva cominciato come centrocampista, poi "un giorno – come aveva dichiarato lui stesso – il portiere era assente, e nessuno voleva andare in porta. Così mi sono proposto e da lì non mi sono più spostato". Il suo trampolino di lancio era stato il Russi, club nel era cresciuto professionalmente, frequentando il settore giovanile, fino ad arrivare in ‘prima squadra’. Con la maglia dei ‘falchetti’ aveva disputato 3 campionati di serie D e uno di Eccellenza fra il 92-93 e il 95-96. Diversi, fra ex compagni di squadra e dirigenti, assieme al suo ex presidente Lino Dalla Valle, gli hanno reso visita ieri alla camera mortuaria. La grande passione per il calcio e le ambizioni di sfondare come giocatore professionista, lo avevano portato a diventare un globetrotter del football: "Essendo alto solo 180 cm – aveva dichiarato in una intervista al portale web Tuttosanità – fisicamente pagavo tanto rispetto ad altri portieri, ma non ho mai mollato, arrivando fino alla C2. Per un portiere è fondamentale essere forti di testa, avere la giusta mentalità e grande determinazione". Da giocatore aveva indossato le maglie di Imperia (serie D), Orvietana (D), Sciacca (D), prima di un breve ritorno al Russi, nell’anno della C2, e al Baracca Lugo, di nuovo in serie D. Poi aveva ripreso a viaggiare, partendo dal Trentino, dove aveva difeso la porta dell’Alense, prima di scendere ad Altamura (Eccellenza), e di chiudere con Potenza (D) e Jesina (Eccellenza) nel 2005. Terminata la carriera agonistica, si era dedicato all’insegnamento, diventando preparatore dei portieri. Minardi ha inseguito con determinazione il suo sogno, anche con esperienze esotiche al Bangor City in Galles, ma pure in Spagna e India, nonché in Italia alla Nocerina, fino al ritorno in Romagna nel settore giovanile del Forlì. Proprio in Galles aveva dovuto fronteggiare una situazione complicata, anche economicamente, per via del covid, che aveva bloccato la stagione dopo appena una partita. Unanime il pensiero di chi lo ha conosciuto e frequentato: "A Russi – ha raccontato il suo ex presidente Lino Dalla Valle – gli volevano bene tutti. È una notizia triste quella della sua scomparsa. Lo ricordo come un ragazzo esemplare, educatissimo, sempre al suo posto, era un buono. La determinazione e l’impegno che metteva negli allenamenti, era encomiabile. Si vedeva che voleva perseguire questa strada".

Roberto Romin