Addio dopo 40 anni al forno Antico Porto

È stato un insieme di cose a costringere Davide Raffoni, socio del Forno Pasticceria Antico Porto in via Romea Sud, a chiudere dal 1° gennaio l’attività di famiglia, aperta nel 1961. Attività che, si legge su Facebook, ’resterà momentaneamente chiusa’. "Momentaneamente – spiega il 53enne imprenditore –, perché il mio obiettivo, a questo punto, è venderla. Spero di non svenderla. In realtà ho già ricevuto diverse telefonate da persone interessate: il problema è che non si rendono conto nemmeno loro di cosa comporti acquistare un’attività".

Raffoni è andato avanti in questi con i soci (fratello e sorella), che però "sono in pensione. E non è facile trovare dipendenti qualificati per questo lavoro. Per cui, semplificando, posso dire che è una questione di presenze". Intese come persone disposte a lavorare nei giorni festivi e di notte. "E invece vogliono venire quando pare a loro. Dal mio punto di vista è giusto che i giovani vogliano divertirsi, ma prima serve crearsi una base per il futuro". Alla difficoltà nel reperire personale qualificato si sono aggiunte, nel corso di questi anni, altre zavorre. "Fatturazione elettronica, pos, costi dei dipendenti in aumento, bollette: tutti costi aggiuntivi per l’azienda, che non è mica possibile scaricare sul cliente. Al di là di quanto si è letto in questi mesi, non tutto il pane è aumentato. Nel mio caso l’ultimo aumento è del 2021. Poi ci sono stati colleghi che hanno aumentato di 10 centesimi". L’obiettivo di Raffoni "è di riuscire a vendere l’attività, e di seguire una produzione di laboratorio".

In questo periodo in negozio "c’eravamo io, mio fratello che ha continuato a darmi una mano nonostante fosse già in pensione, una dipendente e alcune ragazze a ore". Dopo "40 anni di lavoro, chiudere un po’ di dispiacere lo ha provocato. Mi dispiace sia per chi acquistava prodotti tradizionali, sia per chi comprava prodotti vegani e per celiaci. Ora, per quanto mi riguarda, c’è da reinventarsi".