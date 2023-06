Addio Forlivesi mago della bici "Ci hai resi felici"

Angelo Forlivesi, l’uomo delle biciclette, è morto giovedì a 79 anni. La sua officina nel centro storico, per oltre 40 anni, è stata la sua seconda casa. A Cervia, la bicicletta la portavi ad aggiustare da ‘Forlivesi’, era chiamato così. Un viso facile da riconoscere con i suoi baffi scuri, sempre intento a brigare attorno a bici di tutti i tipi. Per grandi e bambini, un po’ scassate o quelle più belle ‘della domenica’. Sportive o più semplici, per le normali commissioni. Perché a Cervia la bicicletta resta una istituzione e con Angelo se ne va un altro pezzo della città. Nel suo negozietto del centro le bici erano dappertutto. Non c’era un ordine preciso: appese in alto, fuori, dentro, nuove e da sistemare. L’officina di un tempo. Lui seduto sul suo sgabello accoglieva i clienti – residenti ma anche tanti turisti. Oppure ci si fermava a fare due chiacchiere con lui, si passava per un saluto. Ma la sua giovialità e la sua voglia di parlare con la gente era un tratto talmente tipico di Angelo che ti pareva di conoscerlo anche se era la prima volta che lo vedevi. In tanti lo ricordano per le sue pacche sulla spalla e la capacità di essere gioviale con degli sconosciuti così come con le persone che conosceva da una vita. La sua officina fa parte del cuore della città, di fronte a quella del calzolaio. I mestieri di una volta tramandati da generazioni ancora con le botteghe di 40 anni fa. Mani unte e passione per il proprio lavoro. Se serviva una bicicletta era impossibile uscire senza averne comprata una: la soluzione si trovava sempre. Quella giusta sbucava sempre fuori. Anche sui social la notizia la notizia ha avuto tanti commenti. C’è chi scrive: "Me lo ricordo come fosse ieri, nella vecchia officina. Stretta e lunga tra 2 file di biciclette ammassate una su l’altra e appese come salami ad asciugare".

Ancora: "La mia prima bici...una meravigliosa BMX cromata e rossa. Mi ricordo come se fosse adesso. Addio caro Signore che mi hai fatto felice da Bambino". Continuano altri con "la mia prima bicicletta "da grande, rossa e bellissima e che ho ancora dopo 40 anni, viene dal suo negozio. Sempre affabile e facile al sorriso". "Non si è mai risparmiato sul lavoro, sempre pronto alla battuta e col sorriso", fino al "grande persona Angelo, aveva sempre un sorriso per tutti, proprio come ora la figlia". Angelo lascia la moglie Carla, le figlie Elisa, Fabiana e Monica, i generi Aride e Massimo, i nipoti Martina, Luca e Alyssa, i fratelli e i parenti tutti. I funerali si svolgeranno oggi alle 10.15 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale civile di Ravenna per la chiesa parrocchiale di Santo Stefano dove alle 11 sarà celebrata la santa messa. Dopo le esequie si proseguirà per il crematorio di Ravenna. Le offerte saranno devolute all’Irst di Meldola.

Ilaria Bedeschi