Addio Gino Eugenio Vitali L’artigiano della parola

Si è spento nella serata del 24 febbraio il poeta ravennate Gino Eugenio Vitali, per me un amico fraterno. Come ebbe a scrivere Alda Merini: “quando muore un poeta al mondo c’è meno luce per vedere le cose”. Conosciuto come “l’artigiano della parola”, in molti hanno apprezzato la grande sensibilità di questo uomo riservato ma al contempo gioviale e amante della vita, della sua famiglia a cominciare dalla moglie, purtroppo deceduta precocemente, dei figli Elisabetta e Ruggero e delle due splendide nipotine Serena e Lucia. Il fratello Franco, già portiere del Ravenna calcio è morto nel 2012- Vitali si è affacciato sulla scena della letteratura fin dagli anni Settanta, e da subito è stato stimato dalla critica emergente: basti fare i nomi di Giorgio Bàrberi Squarotti, Maria Luisa Spaziani, Sandro Gross Pietro, Roberto Roversi, Claudio Marabini, Romano Pasi, Davide Rondoni, ed è stato tradotto perfino in lingua ceca. La sua poesia viene da lontano, dal suo scrivere su un pezzo di carta o di legno nella bottega da artigiano, ma soprattutto si è fatto riconoscere con quel “libro da affissione” sui muri delle principali città d’Italia, dal Veneto ala Sicilia, partendo da Cesena, con un esperimento allora unico e singolare, poi imitato da altri. Quella di Vitali è stata una vita per la poesia, e il suo “abitare poetico” per usare una espressione del poeta tedesco Hölderlin, è sostanziato da una soffusa nostalgia per un mondo puro, incontaminato, con parole che gridano all’urgenza della pace e richiamano al silenzio, all’interiorità, al mistero. Ci ha additato il cammino della bellezza, dei valori da vivere, il cammino dell’uomo libero da forme disumanizzanti, contrastando l’effimero, l’apparenza, il consumo sfrenato e l’omologazione massificante.

Tante sono le opere scritte e tanti i riconoscimenti ricevuti fra i quali il “premio speciale Dino Campana”, “il premio internazionale Riviera dei marmi”, ed è stato finalista anche al prestigioso “Viareggio”. Per Lui ”scrivere è svegliare una voce che era già nel canto della vita”… Ed ora Eugenio che ha risvegliato questa voce vivrà nella pienezza di quella vita in cui ha creduto e per la quale ha dato il meglio di se stesso. La sua Ravenna che tanto ha decantato, non potrà e non dovrà dimenticarlo.

Nevio Spadoni