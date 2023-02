Addio Luca Blanco, eri un’anima inquieta

Luca Blanco, oggi che non c’è più, viene ricordato da molti come un personaggio vitale e che metteva una certa allegria. A dire la mia, non concordo con questa versione.

Lo trovavo non inquietante ma inquieto, non poeta, ma poetico, non menestrello, ma una sorta di spirito con qualcosa di antico, con quella sua andatura spesso a braccia aperte che allargavano una figura senza il senso dell’azione di un abbraccio, forse più di una presentazione di sé, un rendersi presente con l’evidenza. E non un cantante, bensì l’espressione, in quella voce, di una serie di emozioni come nella canzone di Lucio Battisti.

Tuttavia, forse è meglio questa piccola ‘semplificazione’ che alcuni hanno fatto di lui. Magari l’avrebbe preferita a quanto ho detto io. Aggiungerei, a suo riguardo, la citazione di un breve testo, dal titolo ‘Legittima speranza’, di Nelo Risi. In quello, il poeta ci parla di un sagrato e di un pulpito, metafora delle divisioni tra "popolo" e "potent"”, per concludere con l’immagine di uno strano uomo che ammucchiava pietre, slegato sia dal sagrato che dal pulpito, quindi libero e praticamente estraneo alle quotidiane vicissitudini. Il verso conclusivo della poesia è: "Che sia senza peccato?" Credo che questo abbiano percepito quanti di lui dicono , oggi, "anima pura".

Matteo F. Camerani