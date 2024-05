Addio mercato tutelato: cosa fare per le bollette?

Il mercato tutelato è un sistema in cui il prezzo dell’energia elettrica è stabilito dal Governo

tramite l’Arera. Dal prossimo 1° luglio questo sistema, che già dallo scorso anno non è più

disponibile per le piccole imprese, non sarà più disponibile nemmeno per le famiglie. Cosa succede

dopo? Cosa succede se non si fa nulla? Cosa devono fare le famiglie? Per rispondere a queste domande Confartigianato della provincia di Ravenna ha organizzato, lo scorso 9 maggio, un incontro sul tema ’Addio al mercato tutelato: cosa fare per le bollette’.

Sul sito www.confartigianato.ra.it è disponibile il video con le interviste ai relatori.