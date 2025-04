"Addio Morelli, stimato dirigente"

I funerali del faentino Romano Morelli, già vice segretario generale della Camera di Commercio di Ravenna, scomparso a 88 anni dopo una lunga malattia, si terranno oggi alle 10 nella chiesa di San Francesco. "Prezioso e stimato dirigente – scrive in una nota il presidente della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna, Giorgio Guberti –. Lo ricordiamo per la sua dedizione, il suo impegno nelle attività camerali a sostegno del territorio e a supporto, in particolare, delle attività marittime e del distretto offshore, negli anni difficili della fine dell’impero Ferruzzi durante i quali la Camera di commercio, allora guidata da Pietro Baccarini, sostenne, ad esempio, la nascita di Omc (...). Il suo sguardo era sempre rivolto agli altri, sempre disponibile e pronto a cogliere nuove sfide sia sul fronte professionale che umano e sociale, un punto di riferimento per gli amministratori e un esempio per tutti i dipendenti".