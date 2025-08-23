Addio Patrizia, responsabile della scuola di musica

Profondo cordoglio a Bagnacavallo per la scomparsa nella notte di giovedì, in seguito a una malattia, di Patrizia Betti, presidente dell’associazione ‘Doremi’ e responsabile della Scuola comunale di musica.

"La nostra comunità – è il ricordo del sindaco Matteo Giacomoni – perde una figura che ha dato moltissimo alla vita culturale e musicale di Bagnacavallo. Cuore e guida dell’associazione musicale ‘Doremi’, ha gestito con passione e competenza la Scuola comunale di musica, formando generazioni di giovani e trasmettendo a tutti l’amore per la musica. La sua dedizione, la capacità di coinvolgere bambini e famiglie, l’entusiasmo con cui ha promosso progetti, concerti e attività didattiche resteranno un patrimonio prezioso per la città. Di Patrizia desideriamo poi ricordare lo spirito di collaborazione con il Comune, in particolare con l’Ufficio Cultura, l’impegno trasversale in tante associazioni di volontariato e l’innata capacità di creare ponti e relazioni, il cui frutto più prezioso è stata sicuramente l’esperienza della ‘Città dei bambini’. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità esprimo la più sentita vicinanza ai familiari e a quanti hanno condiviso con lei un percorso di lavoro e di amicizia".

Le esequie di Patrizia Betti, che risiedeva a Voltana e che lascia il marito Gianfranco Ferri, la figlia Francesca, la sorella Lucia e il fratello Tiziano, si terranno lunedì con partenza alle 14 dalla camera mortuaria di Lugo – dove le si potrà rendere omaggio dalle 9 di domani – per il cimitero di San Bernardino.

Nata a Bagnacavallo il 19 novembre 1958, Patrizia ha dedicato la vita all’insegnamento e alla diffusione della musica. Diplomata in pianoforte sotto la guida di Alberto Frabetti, ha iniziato a insegnare nel 1980 alla Scuola comunale di musica di Bagnacavallo – dove ha ricoperto per decenni il ruolo di responsabile organizzativa dei corsi – scuola che ha frequentato anche come allieva dall’età di sei anni. Dal 1985 ha svolto un’intensa attività di educazione musicale nelle scuole dell’infanzia e primarie della Bassa Romagna. Nel 1999 ha fondato, con altri colleghi, l’associazione ‘Doremi’, di cui era presidente, portando avanti laboratori, corsi e iniziative di grande valore educativo e culturale. Appassionata di coralità, ha fondato e diretto dal 2008 il gruppo vocale ‘Coristi per caso’ di Bagnacavallo e ha guidato il coro della chiesa di Voltana. Ha collaborato con associazioni culturali e di volontariato. Per oltre vent’anni è stata l’organizzatrice e l’anima della ‘Città dei bambini’ di Bagnacavallo. Figura di riferimento per generazioni di allievi e colleghi, Patrizia ha unito rigore professionale e passione educativa, lasciando un segno profondo nella vita musicale della comunità di Bagnacavallo e della Bassa Romagna.