Addio ‘Tam’, nasce l’Accademia Marescotti

Da quando si è ufficialmente ritirato dalle scene, Ivano Marescotti si propone sempre più in chiave ‘talent scout’ per offrire soprattutto ai giovani possibilità di formazione e ingresso nel mondo del cinema, della tv e del teatro. E lo fa rilanciando: Tam cambia nome e diventa semplicemente ‘Accademia Marescotti’. Pur continuando la collaborazione con il Circolo degli Attori e con le istituzioni ravennati, l’attore si mette in proprio dopo sei anni di proficua attività, dando continuità alla struttura didattica esistente che ripartirà dal prossimo novembre. "L’idea è di allargare ulteriormente gli orizzonti – afferma Marescotti –, grazie a sessioni intensive per consentire la partecipazione di allievi da tutta Italia. La richiesta è alta e al momento, con i corsi prolungati, riusciamo a soddisfare solo quella di chi arriva dall’Emilia Romagna o dalle regioni limitrofe". Insieme alla moglie Erika Leonelli ha dato vita all’associazione ’Accademia Baccano’ con cui sta progettando anche una serie di attività collaterali da realizzare tra Ravenna e Bagnacavallo, quali lezioni di scrittura creativa, yoga e molto altro, per promuovere la cultura, il teatro e il benessere psicofisico.

In più, è nata la compagnia teatrale ’Baccano’, il cui debutto è previsto il 16 aprile al teatro Socjale di Piangipane, ma potrebbero esserci altre date in Romagna successivamente. Ne fanno parte allievi selezionati dell’accademia. "Ogni anno ho allievi molto promettenti – ricorda Marescotti – e la compagnia è un modo per aiutarli a mettersi in evidenza, a sperimentare il palcoscenico. Il progetto è impegnativo perché dobbiamo realizzare le prove e organizzarle in orari serali che consentano ai partecipanti di studiare a o lavorare. Mi gratifica molto poter dare, nel luogo in cui sono nato, opportunità di lavoro e formazione, come non è capitato a me invece quando da ultratrentenne decisi di lasciare il posto fisso per tentare la strada della recitazione". Lo spettacolo ‘Nudi’, suddiviso in tre atti ispirati al film ‘Perfetti sconosciuti’, ‘Toc Toc’ e alla pièce teatrale ‘Le prénom’, avrà per filo conduttore le relazioni umane e la difficoltà di gestirle con trasparenza e rispetto. Uno spettacolo che farà ridere, come ricordato dall’aiuto regista Giorgia De Bastiani, ma anche riflettere, in cui cercheremo di mostrare cosa si nasconde dietro l’apparenza.

"Protagonisti in scena saranno 11 attori, tutti ex allievi dell’accademia – spiega Leonelli, presidentessa dell’associazione –. L’Accademia Marescotti avrà una propria identità e opererà sul territorio, anche se la formazione attoriale sarà più di tipo nazionale e con una compagnia associata per avviare al professionismo gli allievi più promettenti". In ultimo, Marescotti ci tiene a precisare: "Non insegno recitazione, sarebbe impossibile. Insegno a vedere cosa funziona in scena, cosa è coerente con il personaggio. Non abbiamo un modello, la nostra è una ricerca pura per imparare a essere credibili".

Roberta Bezzi