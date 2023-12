Addobbi per gli alluvionati: "Finiti in pochi minuti"

È durata appena una manciata di minuti la donazione di addobbi natalizi messa in piedi ieri pomeriggio nella parrocchia di Sant’Antonino, al centro del quartiere Borgo. A curare lo speciale evento rivolto agli alluvionati è stata una squadra di volontarie in buona parte colpite in prima persona dagli allagamenti dello scorso maggio. Molti in quelle ore temettero il peggio per la stessa Sant’Antonino, la quale però, costruita sul livello della via Emilia storica, non fu toccata dalle inondazioni che hanno scatenato il disastro a poche decine di metri di distanza. Sui quattro banchi allestiti nella parrocchia le volontarie hanno accumulato stelle di Natale, addobbi per gli alberi, articoli di merceria, decorazioni per gli appartamenti. "Abbiamo raccolto gli addobbi da donare agli alluvionati tramite amici e conoscenti" spiega Annalisa Gagliano, lei stessa colpita dall’alluvione nella sua casa di Castel Bolognese, mentre mostra una particolare lettera che ciascun bambino può compilare elencando i doni che sognerebbe di ricevere per le feste "che alcune speciali ’Mamme Natale’ gli faranno avere. Ciascuna di loro si prenderà cura della lista giochi di una famiglia alluvionata. Ancora oggi stanno arrivando donazioni, anche da Modena, Reggio Emilia, Milano, Siena".

Le porte del pomeriggio di donazioni si sono aperte alle 17: un quarto d’ora dopo tutti gli addobbi erano ormai stati raccolti dalle famiglie arrivate, fossero coppie con bambini o nuclei familiari di anziani. "Pensavamo rimanesse qualcosa, invece è tutto sparito in una manciata di minuti – commenta guardandosi intorno Federica D’Amore, lei stessa residente, insieme alla sua bambina, nella porzione di Borgo Durbecco più colpita da entrambe le alluvioni, la cosiddetta ‘zona rossa’ –. Sono stata tra coloro che hanno dovuto lasciare l’abitazione con un gommone. Ma aiutare gli altri è sempre il primo motivo di felicità".

Fra le organizzatrici della raccolta fondi c’è invece chi in qualche modo si aspettava di vedere gli addobbi esauriti in pochi minuti: "Fra le persone c’è una grande voglia di normalità dopo quello che è successo – commenta Daniela Neri, impegnata nella raccolta dei materiali insieme alle amiche Laura Piancastelli e Raffaella Di Vaio –. Poter addobbare la casa, o quella che è diventata la propria casa per un semplice arco di tempo, è evidentemente una necessità che molte persone avvertono come primaria, dopo i due anni della pandemia e le alluvioni di maggio. Le quali, avendo spazzato via i materiali stoccati nei garage, hanno portato via proprio quei materiali che erano conservato in scatoloni e scaffalature, come gli addobbi natalizi".

f.d.