Adeguamento al correttivo del Codice degli appalti

Il 31 dicembre scorso è entrato in vigore il ‘correttivo’ al Codice dei Contratti Pubblici che, tra le principali novità, prevede la modifica dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, richiesti - quali informazioni qualificanti - agli operatori economici in fase di abilitazione ai mercati telematici (MePA e SDAPA). Per questo motivo gli operatori economici abilitati devono aggiornare le proprie dichiarazioni commerciali – laddove previsto dal bando/categoria – in base alle nuove disposizioni. Gli Uffici di Confartigianato sono a disposizione per assistere le imprese aderenti per l’aggiornamento e per rivedere la posizione di ogni azienda sulla piattaforma.