Adeguamento della centrale di San Potito alla Rosetti Marino

Due anni di lavori e un investimento iniziale di 50 milioni di euro per l’adeguamento della centrale di trattamento gas di San Potito del campo ‘Longanesi’, a cavallo tra i territori dei comuni di Bagnacavallo e Lugo. Ad aggiudicarsi da Padana Energia (Gruppo Gasplus) la gara europea aperta è Rosetti Marino Spa, l’azienda di via Trieste a Ravenna capofila dell’omonimo gruppo internazionale attivo principalmente nella realizzazione di impianti per l’energia.

I lavori prevedono l’esecuzione e la fornitura di opere civili, meccaniche e impiantistiche alla centrale attualmente esistente, richiesti per aumentare sia la qualità che la potenzialità del trattamento del gas naturale prodotto dal giacimento ‘Longanesi’, prima di essere immesso nella rete di trasporto di Snam Rete Gas.

"Siamo molto soddisfatti e particolarmente orgogliosi – commenta Oscar Guerra (foto), ad di Rosetti Marino Spa – per l’assegnazione di un progetto così importante per la Romagna alla nostra Società; al termine dei lavori, infatti, grazie a questo impianto la produzione giornaliera di gas naturale emiliano-romagnolo, a chilometro zero per le abitazioni e i luoghi di lavoro dei residenti, si sarà incrementata per una capacità produttiva di un milione di metri cubi".

La durata del contratto è di 670 giorni dalla consegna delle aree a Rosetti Marino, prevista entro le prossime settimane da parte di Società Padana Energia, nella sua qualità di operatore della joint venture Società Padana Energia/Aleanna Italia titolare della concessione di coltivazione.