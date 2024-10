"Adesso dal medico di base corsie preferenziali per gli specialisti"

Sono in procinto di essere attivati nel territorio ravennate, tra cui Faenza, vari percorsi preferenziali che consentiranno al medico di famiglia di inviare l’utenza direttamente negli ambulatori specialistici. A darne notizia è il medico di medicina generale faentino Daniele Morini, che è anche segretario regionale della Fimmg, sigla sindacale dei medici di base. "Normalmente dove c’è un Cau sono previsti percorsi preferenziali - evidenzia –, per esempio per una colica renale prima io ero costretto a inviare il paziente al pronto soccorso, mentre il Cau aveva accesso diretto alla specialistica o alla diagnostica specialistica. Adesso però nella provincia di Ravenna sono stati attivati questi percorsi anche per i medici di medicina generale, alcuni c’erano già come la diagnostica radiologica, oculistica e otorino, altri invece, circa una decina sono stati creati appositamente". Tra questi urologia, chirurgia e altri percorsi specialistici ancora. Un passo avanti notevole secondo il segretario della Fimmg, anche in relazione ad altre province, nelle quali da settimane si parla di ‘stato di agitazione sindacale’ dei medici di famiglia. "In tutte le province abbiamo dei problemi – rileva Morini –, ma devo dire che Ravenna (provincia dell’ambito aziendale dell’Ausl Romagna, ndr) si distingue ed è virtuosa sotto questo aspetto".

Secondo Morini i percorsi veloci con indirizzo alla specialista tramite il medico di medicina generale "ridurranno i tempi di attesa, le liste, e miglioreranno il servizio al cittadino. Faccio un esempio: noi medici di base abbiamo ambulatori ovunque, anche nelle frazioni, e abbiamo una conoscenza diretta del paziente. Così non è invece al Cau. Tutti pensano che sia un piccolo pronto soccorso con poca attesa, ma negli accordi si parlava di altro". Nello specifico il dottor Morini sottolinea il ruolo dei medici di base nelle comunità: "Il problema del Cau è che non è collegato alla medicina di gruppo, quindi la conoscenza della storia del paziente non c’è e nell’incertezza si manda il paziente al pronto soccorso. Io nel mio ambulatorio ho persino creato dei percorsi urgenti. Un giorno arriva un paziente con una colica addominale, lo conosco bene, gli faccio la diagnosi, gli prescrivo un farmaco da 8 euro e lo mando a casa. Qualche mese dopo torna l’infiammazione, il paziente è andato al Cau che lo ha inviato al Pronto soccorso. Al paziente hanno fatto la visita, l’ecografia, gli esami del sangue, la tac con e senza mezzo di contrasto, la visita chirurgica, e poi è stato dimesso con lo stesso farmaco che gli avevo prescritto io. La differenza è che in quest’ultimo caso è stato in ospedale 10 ore, ha coinvolto 8 professionisti sanitari diversi, ha sostenuto esami per un costo approssimativo al sistema di 1500 euro ed è stato dimesso con una ricetta identica". Proprio su quest’esempio Morini evidenzia che "l’accordo dei Cau prevedeva in cinque passaggi diversi che i Cau dovessero aprire all’interno dei nuclei di cure primarie. Quaranta Cau su 43 invece sono collegati direttamente agli ospedali. L’accordo è stato quindi applicato male, anche perchè una volta essere stati al Cau i pazienti vanno nuovamente dal medico di famiglia per chiedere come comportarsi con la terapia a loro prescritta dal medico del Cau".

d.v.