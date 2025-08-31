Adios Sporting. Fine locazione il 15 settembre

Il 15 settembre scade il contratto di locazione degli attuali gestori de lo Sporting, bar-ristorante in centro a Milano Marittima. Per ora pare che non si parli di rinnovo di contratto e quindi, gli stessi gestori – la srl "Cervia & Co Impresa sociale" – salutano i clienti e la località. "La società intendeva e intende rappresentare il simbolo di una cooperazione per unire eccellenze, siano esse aziende, associazioni o semplici cittadini, per la realizzazione di vari progetti volti a valorizzare il territorio e migliorare la qualità della vita e del turismo" spiega la gestione.

"Il nostro contratto di locazione scadrà il 15 settembre 2025, ed è quindi tempo di bilanci… e di saluti". È questo il messaggio apparso sui social con cui venerdì è stata data la notizia delle ultime due settimane di attività. Insomma, lo Sporting perderà l’attuale gestione e su cosa ne sarà dopo ci si inizia già a interrogarsi. Tuttavia, gli attuali gestori sperano ancora nella possibilità di un rinnovo, visto il bilancio positivo dell’esperienza. Se così non fosse, invece, ci saranno altri progetti da portare avanti. Attualmente, fanno parte della società alcune le imprese più note: Cala Zingaro, Cantina Marittima, Julian Fashion, Mondo Verde, Ristorante La Pantofla Circolo Pescatori, Royal Beach e Torrefazione Pascucci.

"La data di scadenza era nota a tutti, noi abbiamo preso in affitto il ramo d’azienda che conteneva Sporting, ma il contratto principale di locazione era già scaduto, ma è stata fatta una proroga per consentirci di poter far stare aperto il locale nell’estate 2025", spiega Giacomo Mengozzi, legale rappresentante della società.

"In questi mesi abbiamo cercato di capire se ci potevano essere le condizioni per un rinnovo, abbiamo capito che la nostra controparte aveva altre priorità. Il bilancio dell’estate 2025 riteniamo sia stato positivo, pur con il poco tempo a disposizione, abbiamo cercato di ridare a Milano Marittima un luogo magico. Il risultato è stato pienamente raggiunto, perché abbiamo dimostrato che un gruppo di imprenditori e privati, su base volontaria e senza scopo di lucro, può far rivivere un locale storico, nell’interesse della comunità. Fino al 15 settembre il progetto è Sporting, dopo si vedrà. Gossip locali prevedono purtroppo la chiusura di tante attività del centro. Vedremo se ci saranno le condizioni per replicare questo progetto o per fare altro". Ancora poco per capire, dunque, se ci sono margini con la priorità per un rinnovo del contratto e proseguire il progetto che coinvolge diverse attività e che ha uno scopo preciso: la cooperazione tra soggetti per valorizzare territorio e turismo.

Ilaria Bedeschi