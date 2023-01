Adolescenza ripartono gli incontri

Riparte il progetto ’Ti ascolto’, un ciclo di incontri online per approfondire le tematiche dell’adolescenza dedicati a famiglie, insegnanti e operatori che lavorano con i ragazzi. Il progetto è promosso dal Centro per le famiglie in collaborazione con i servizi sociali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e i servizi sanitari del territorio, e si inserisce all’interno delle azioni di supporto finalizzate al sostegno e alla cura delle relazioni familiari all’interno della comunità, per contrastare la povertà minorile, educativa, relazionale e il fenomeno del ritiro sociale di preadolescenti e adolescenti.

Gli obiettivi proposti sono atti a sensibilizzare la comunità e le famiglie sulle difficoltà e le problematiche tipiche del periodo di crescita adolescenziale, attraverso una conoscenza più approfondita della problematica e l’intercettazione precoce dei segnali di disagio, coinvolgendo e lavorando con i diversi attori che operano sul territorio con i ragazzi. Quattro gli appuntamenti in programma (uno al mese a partire da gennaio), tutti alle 20.30. Il primo è previsto per martedì 24 gennaio, ’Cambiare il mondo che fatica!: essere adolescenti oggi’; ne parlano Fabio Vanni, psicologo e psicoterapeuta, docente di psicologia clinica dell’adolescenza all’Università di Parma e responsabile del programma Adolescenti e giovani dell’Ausl di Parma. Giovedì 23 febbraio si parlerà di comportamenti trasgressivi e bisogni evolutivi degli adolescenti, con Alfio Maggiolini, psicoterapeuta.

Lunedì 13 marzo ’Dalla sofferenza all’immaginazione educativa e sociale’, come camminare accanto ai nuovi adolescenti: con Davide Fant, formatore pedagogista, responsabile dell’Anno unico, servizio formativo per il contrasto all’abbandono scolastico, docente all’Università Bicocca di Milano. Infine mercoledì 19 aprile sarà affrontato il tema della salute e del benessere degli adolescenti attraverso lo sport, con Samantha Vitali, psicoterapeuta e psicologa dello sport. Per informazioni e iscrizioni agli incontri online, scrivere a [email protected]