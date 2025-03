Adotta un progetto solidale. Raccolti oltre 56mila euro

L’iniziativa ’Adotta un progetto sociale, diventa un’azienda solidale’ è giunto alla sua tredicesima edizione; ieri si è svolta la cerimonia conclusiva di ringraziamento da parte dell’Amministrazione ai soggetti che hanno adottato i progetti presentati dalle associazioni del territorio. Sono stati adottati 19 progetti, fra aziende, istituti bancari e attività commerciali, per un totale di oltre 56mila euro. In tredici edizioni l’iniziativa ha raccolto oltre 600mila euro (precisamente 606.700) che hanno permesso di sostenere negli anni una serie di progetti in diversi ambiti, dal sociale al sanitario, ma anche dal culturale al ricreativo fino alla riqualificazione urbana e ai diritti e al benessere degli animali. E proprio per questo, tutti i donatori sono stati accolti e ringraziati in municipio.

Le 16 aziende alle quali è andato il riconoscimento sono: Pet village srl, Circolo velico ravennate, Deco, Bcc, Raviplast, Bunge, Terminal container Ravenna spa, Pizzeria pizza futura, Safari Ravenna, Quality test srl, Sapir, Tozzi green, Camst, Sabbioni profumi, Ghetti multiservice srl, Ferrari srl. Sono stati adottati 19 progetti presentati da altrettante associazioni: Soli a 4 zampe, Enpa – sezione di Ravenna odv, Clama, Avvocati di strada, Agebo gruppo vela uomo-a-m-a-r-e, Marinando Ravenna odv, Marinando 2.0, Dalla parte dei minori, Fondazione villaggio del fanciullo, A.L.I.C.E. Ravenna, Cooperativa sociale Il faro, Amici di Enzo, Associazione La piccola famiglia onlus, Chesta, Parrocchia oratorio dei santi Simone e Giuda, Sguardi in camera, R.c. Mistral, Solidarietà Fattiva.