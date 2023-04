Adriatica bloccata Trattore scivola da rimorchio e finisce sulla statale

Traffico bloccato tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di ieri sull’Adriatica tra via Dismano e via Ravegnana in direzione Rimini-Ferrara, all’altezza del ponte sul Ronco a un centinaio di metri dalla rotonda sulla Ravegnana a Madonna dell’Albero. A provocare il caos sulla Statale è stato un trattore militare, caricato su un camion, che all’improvviso è scivolato dal piano di trasporto finendo fuori dal rimorchio e rimanendo appoggiato sul guard rail. L’incidente, per fortuna senza conseguenze per le persone, si è vericato intorno alle 13 di ieri e subito sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, oltre a carabinieri, vigili del fuoco e personale di Anas per deviare il traffico. In particolare, i veicoli sono stati deviati nelle vie Classicana, Trieste, ponte mobile e in via Dismano, autostrada.

Nel primo pomeriggio di ieri, poi, i vigili del fuoco, che hanno raggiunto il mezzo procedendo contromano dalla corsia parzialmente chiusa, e hanno provveduto alle operazioni di recupero e messa in sicurezza del mezzo, scivolato per cause al vaglio delle forze dell’ordine, e della strada. La statale Adriatica è stata riaperta poco prima delle 15.30.