Adriatica, Canale Molinetto, Mattei Le strade papabili per i nuovi velox

Il percorso è lungo: è fatto di dati, incontri, tavole rotonde, sopralluoghi, pareri delle forze di polizia e del via libera da parte del prefetto. Installare un autovelox fisso, insomma, non è un gioco da ragazzi: e per questo Palazzo Merlato, che ha proposto di montare questi strumenti in diversi punti del territorio, attende il via libera del prefetto prima di esprimersi chiaramente sui punti in cui si profila l’installazione di un apparecchio. Unire i puntini, però, in fondo non è difficile: e così è facile dedurre che tra le candidate ci siano l’Adriatica, forse in più punti – tra cui Mezzano –, il Dismano, forse la Ravegnana. E poi le direttrici del mare: si può ipotizzare che le valutazioni comprendano via Trieste e via Canale Molinetto. In città sono arrivate lamentele da viale Mattei, dove i cittadini sono allertati per il traffico, ma anche via Rocca Brancaleone è considerata a rischio.

"Abbiamo diverse situazioni sotto controllo, tra cui ovviamente le strade ad alto scorrimento e molto trafficate – spiega il vicesindaco con delega alla Polizia locale Eugenio Fusignani –. Penso a tutte le località interessate da una grossa mole di traffico e alle direttrici per il mare".

L’installazione di un velox fisso richiede per legge una serie di caratteristiche stradali (come la presenza di un tratto sufficientemente lungo con lo stesso limite di velocità o l’assenza nei paraggi di incroci) che rendono difficile o impossibile posizionarli nei centri abitati. In città è quindi più probabile che arrivino nuovi velobox, gli strumenti (solitamente di colore blu o grigio) che a rotazione possono contenere un velox mobile, senza che l’automobilista sappia quando sono attivi. "Ci sono realtà urbane che presentano particolari criticità – aggiunge Fusignani –. Ora occorre capire e valutare quali strade e quali situazioni possono essere compatibili con ciò che prevedono le normative in termini di autovelox. È vero che in città è più difficile riuscire a installarne uno, ma non c’è automatismo". Dove invece sembra più certa l’installazione di un velobox è in località la Fornace a Matellica: "Si tratta di un agglomerato di case che non ha le caratteristiche di centro abitato – prosegue Fusignani – ma ci sono molte abitazioni. Con la provincia stiamo valutando un box".

Il vicesindaco ne approfitta per indirizzare fin da subito le critiche che l’installazione di velox fissi porta sempre con sé: "Sono stanco di sentir dire che sono strumenti per fare cassa, non è così. Il problema è la velocità, si vuole richiamare l’attenzione sulla sicurezza stradale a tutela degli automobilisti e degli utenti deboli. Vogliamo tutelare i cittadini,non vessarli: la sanzione è solo una conseguenza. E tra l’altro andare piano consente anche di risparmiare sul carburante. La velocità amplifica gli effetti degli incidenti: nell’impatto contro un’auto che va ai 50 kmh, nel 70% dei casi un pedone o un ciclista muore. Eppure ai 50 all’automobilista non sembra neanche di andare forte, non c’è percezione della velocità. Questa è una piaga enorme: occorre agire sulla prevenzione".

Sara Servadei