Adriatica, domani iniziano i lavori: "Saranno aperte le corsie laterali"

L’apertura, domani, del cantiere annunciato da Anas per realizzare interventi di ampliamento della Ss 16 Adriatica – Tangenziale di Ravenna non costringerà i cittadini ad entrare in città per bypassarlo. Questa la precisazione che arriva dall’Assessorati ai lavori pubblici del Comune di Ravenna. Evidentemente la comunicazione di Anas, diffusa dagli organi di informazione, ha generato confusione nei cittadini (ricordiamo che domani poi apriranno le scuole, quindi il traffico potrebbe già avere problemi di suo). Anas ha fatto sapere che da domani strada statale 16 sarà chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, dal km 149,500 al km 150,240 con deviazione dei mezzi sulle nuove complanari di via Savini aperte al traffico in modalità di cantiere. Questo fino al termine dei lavori, previsto il 25 ottobre. Alla luce di queste parole - qui è nato il dubbio negli automobilisti - potrebbe sembrare che chi percorre la Tangenziale di Ravenna nella zona del Consar e della Comet (guidando sia in direzione Rimini sia in direzione Bologna e Ferrara) debba uscire dalla tangenziale ed entrare in città. Questo non dovrà avvenire. Il motivo è presto detto. Saranno sì chiuse le corsie centrali, ma saranno aperte al traffico quelle laterali, come nell’immagine pubblicata, fornita dall’Assessorati ai lavori pubblici. In rosso sono segnalate le corsie chiuse; in verde quelle percorribili. I lavori interesseranno 1,45 km di strada (importo 15 milioni).