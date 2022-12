Adriatica, è pronto il progetto per la variante

L’Anas ha avviato il procedimento finalizzato all’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione del tratto di variante alla Statale 16 ‘Adriatica’ compreso tra l’innesto dell’attuale svincolo, situato in via del Fitto ad Argenta, e la zona artigianale della frazione conselicese di Lavezzola, a poche centinaia di metri dal ponte della Bastia, all’altezza dell’intersezione (in territorio ravennate) tra l’attuale via Reale e via Dell’Industria. Si tratta di una ‘circonvallazione’ attesa da anni e che vedrà parte del suo tracciato interessare anche il territorio comunale di Conselice e quello di Alfonsine, comprendendo il nuovo attraversamento del fiume Reno attraverso la realizzazione di un viadotto a dieci campate che correrà di fianco al ponte della linea ferroviaria Ravenna-Ferrara. Lungo il futuro, breve tratto ravennate, è inoltre prevista la realizzazione di una rotatoria in prossimità dell’innesto con il tratto di statale esistente.

L’approvazione del progetto definitivo della grande opera viaria, il cui costo complessivo dovrebbe aggirarsi intorno ai 120 milioni di euro, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e contestualmente l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni immobili.

Per poter quindi procedere all’acquisizione dei terreni interessati, Anas ha avviato le procedure espropriative, pubblicando sul Bur (Bollettino ufficiale regionale) il piano di esproprio contenente le particelle catastali necessarie alla realizzazione dell’opera, notificato ai singoli proprietari. A partire dal giorno di pubblicazione nel bollettino dell’avviso relativo all’avvio del procedimento, e per un periodo di 20 giorni, tutti gli atti relativi al progetto dell’opera sono depositati, per quanto riguarda il territorio ravennate, nel Comune di Alfonsine in piazza Antonio Gramsci 1 e in quello di Conselice, al civico 14 di via Garibaldi.

Riferendosi alla tanto attesa opera viaria, nelle scorse settimane l’assessore regionale Andrea Corsini, che ha le deleghe a Mobilità, Trasporti e Infrastrutture, aveva sottolineato che "costituisce una delle infrastrutture strategiche per la Regione, tra le 10 priorità scelte su 50 proposte, insieme ad esempio alla Cispadana, alla terza corsia dell’autostrada A13, alla Romea e alla Classicana. Si tratta di un’arteria che si inserisce in un quadro più ampio di interventi, con l’obiettivo di collegare Argenta, Conselice, Alfonsine, Ravenna e il suo porto marittimo, favorendo la competitività territoriale".

La futura ‘circonvallazione’, il cui bando di gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori è atteso in tempi relativamente brevi, potrebbe finalmente vedere la luce entro un paio di anni: si tratta di un’opera attesa da molti anni per migliorare la sicurezza stradale.

Luigi Scardovi