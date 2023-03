Adriatica, il piano di ampliamento Statale più larga di 6 metri in 4 anni

Meglio prepararsi a qualche anno di disagi. Ampliare la statale Adriatica da nord a sud, comporterà sacrifici per gli automobilisti ravennati, per i turisti, per i mezzi pesanti diretti al porto o nelle diverse aree industriali e artigianali, per gli abitanti che a turno dovranno farsi carico della cosiddetta viabilità alternativa. In cambio Ravenna avrà finalmente una statale-circonvallazione degna di questo nome, moderna, a prova di comici che con la viabilità ravennate si sono arricchiti. Il programma dei lavori è stato presentato ieri mattina nel Palazzo del Governo, presente il prefetto Castrese De Rosa, il sindaco Michele de Pascale con l’assessore Federica Del Conte, il comandante della Polizia locale Andrea Giacomini, l’assessore regionale Andrea Corsini e i tecnici di Anas guidati dal responsabile regionale ingegner Aldo Castellari. Il cantiere relativo al primo stralcio dei lavori ha preso il via lo scorso 21 novembre per una durata prevista di circa 20 mesi e un investimento complessivo di 22,8 milioni di euro. Da lunedì, i lavori sono entrati nel vivo con la chiusura della corsia dell’Adriatica verso sud, dallo svincolo del Consar (per ora aperto) all’altezza del distributore di benzina, circa 1,5 km. Inoltre, è stata avviata una nuova fase di cantiere...