Adriatica, ripartono i lavori di ampliamento della strada

Anas ha riavviato i lavori di ampliamento della statale Adriatica nel tratto della tangenziale. Gli interventi erano stati interrotti durante l’alluvione che ha colpito la regione in maggio. Successivamente si è dato corso all’esecuzione dei lavori volti al ripristino delle aree di cantiere alle condizioni precedenti alla forte ondata di maltempo.

Si rende pertanto necessario prorogare la chiusura al traffico – per chi viaggia in direzione Cesena – delle rampe in ingresso e in uscita dello svincolo di ‘via Savini’ fino al 14 settembre. Durante la modifica alla circolazione sarà possibile usufruire dello svincolo precedente di ‘via Vicoli’ e di quello successivo di ‘viale Randi’.

Nel tratto tra il km 149,300 e il km 150,240 della strada statale 16 rimane attivo il restringimento di carreggiata con transito consentito sulla corsia di marcia.