Adriatica, tre anni di cantieri. Il Semianello è un’odissea, terminato solo il 20% dei lavori

Verso fine novembre saranno tre anni che si è aperto il primo cantiere per l’allargamento e l’ammodernamento della statale Adriatica nel tratto che lambisce la città e che i ravennati conoscono come semianello; a quel primo cantiere, fra il cavalcavia della Faentina e lo svincolo di via Savini, nel marzo scorso se ne sono aggiunti altri due all’altezza dei ponti sul fiume Ronco e del fiume Montone e su strade adiacenti: un dato appare evidente e cioè che i tempi previsti all’avvio sono ampiamente superati. Hanno inciso l’inondazione del maggio del 2023 che impose uno stop di diversi mesi e le fasi di maltempo (e anche di supercalore) successive, ma soprattutto a fronte dell’estrema complessità delle opere è ragionevole considerare fortemente compressi i tempi di esecuzione indicati all’avvio dei lavori. Vediamo lo stato delle opere, nel tratto che va dalla rampa del viadotto sulla Faentina all’abitato di Madonna dell’Albero.

Il primo cantiere aperto, era il 21 novembre 2022, è quello relativo al rimodellamento del quadrifoglio di via Savini e all’allargamento della sede stradale a metri 20,60 (per un importo di quasi 19 milioni di euro) ed è ancora operativo: conclusi da tempo sia l’opera più imponente, ovvero le nuove rampe dello svincolo, sia l’allargamento della carreggiata sud nel tratto fra il quadrifoglio e il cavalcavia sulla Faentina, sono tuttora in corso i lavori per ampliare la carreggiata nord nello stesso tratto. In percentuale i lavori eseguiti, secondo il sito dell’Anas, raggiungono quota 72,70 sulla totalità. All’avvio del cantiere l’Anas indicò in venti mesi la loro durata: al di là dell’alluvione, una durata troppo ristretta sia per la grandiosità dell’opera sia anche valutando il fatto che il cantiere (come pure gli altri) è costretto a coabitare con il traffico deviato su uniche corsie. Tanto che la stessa Anas scrive che "il termine dei lavori è in corso di definizione".

Alla fine del marzo scorso sono stati aperti gli altri due cantieri per un importo di 11 milioni. All’altezza di Madonna dell’Albero è ultimata la costruzione del nuovo impalcato, a margine della carreggiata nord del semianello, per il sovrappasso di via Cella e del muro di contenimento a ridosso del tunnel pedonale. L’allargamento della statale all’altezza dei ponti e dei sovrappassi, come si sa è asimmetrico, nel senso che i 20,60 metri complessivi vengono ricavati sfruttando solo lo spazio a destra della carreggiata verso Ferrara. E’ invece ancora alla prima fase il complesso intervento all’adiacente ponte sul Ronco. Sia qui sia anche al ponte sul Montone non solo dovrà essere ampliato l’impalcato, ma si dovrà intervenire anche per il consolidamento delle selle Gerber, ovvero le spalle su cui poggiano le travi che appaiono degradate e più in generale per la messa in sicurezza antisismica dell’intera struttura. A tal proposito c’è da evidenziare che quei ponti hanno sessant’anni (il semianello fu inaugurato nel 1965) e che secondo dati resi noti dall’Anas, la statale è quotidianamente solcata da 47mila veicoli. All’altezza di via Quaroni (che da viale Alberti porta all’Esp) è a metà dell’opera il nuovo impalcato per il sovrappasso della strada. Sono state costruite le spalle, manca la parte superiore. Al vicino ponte sul Montone sono invece in corso, come per il Ronco, le opere propedeutiche, vale a dire la realizzazione dei pali di fondazione. Stessi lavori di allargamento dovranno essere eseguiti sullo scolo Lama. Lo stato di avanzamento lavori è pari al 20,86 per cento. Come si sa ai tre cantieri descritti, la cui conclusione era stata prevista per la metà del 2026, previsione che difficilmente sarà rispettata, seguiranno quelli relativi all’ampliamento della sede stradale lungo tutto il semianello fra via Savini e lo svincolo per la E 45.

Carlo Raggi