Adriatico, non solo tuffi e risate: un tempo c’erano anche i pirati

Si intitola ‘Pirati e corsari nel mare di Romagna’, l’ultimo libro scritto da Eraldo Baldini a più mani con Giancarlo Cerasoli, Oreste Delucca e Davide Gnola (Il Ponte Vecchio).

Baldini, è corretto dire che questa sia la prima opera organica sul tema della pirateria nella costa romagnola?

"Da tempo raccoglievo documentazione su questo argomento, che mai era stato oggetto di un libro specifico dedicato al problema nel nostro tratto di costa, se si esclude il catalogo di una mostra a Cesenatico curato da Gnola. Credo che per i lettori si tratterà di una scoperta interessante".

Un tempo la spiaggia non era un luogo sicuro..

"L’immagine del litorale romagnolo a cui siamo abituati, una spiaggia ospitale e meta di intenso turismo, è relativamente recente. Fino circa alla metà dell’Ottocento, infatti, non era altro che una plaga inospitale e insalubre, poco frequentata. Dopo il 1830 piano piano la spiaggia cominciò a essere frequentata e attrezzata anche per il diporto, prima da pochi e poi via via da molti, con la nascita di una ’economia balneare’".

Chi erano i pirati dell’Adriatico?

"Bisogna distinguere tra pirati e corsari. I primi agivano autonomamente al fine di procurarsi bottino e preda, i secondi facevano la stessa cosa ma con l’avvallo di stati o potenze che concedevano loro la ’patente’ per danneggiare il nemico di turno. Com’era possibile difendersi? "Grazie a un sistema costiero di avvistamento e presenza in armi, che venne realizzato soprattutto tra il Cinquecento e il Settecento: un sistema di torri poste a distanze regolari, oltre che di fortilizi nelle maggiori città portuali".

Roberta Bezzi