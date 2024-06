Advs premia i più virtuosi. Nevio, 600 donazioni di sangue

Domenica scorsa Advs Fidas Ravenna ha premiato coloro che si sono contraddistinti per l’elevato numero di donazioni di sangue e plasma, a cominciare da Nevio Foschi che ha toccato quota 600.

La cerimonia si è svolta durante la Festa Sociale al Ristorante Molinetto, dove insieme a tutto il Consiglio Direttivo dell’Associazione erano presenti anche il Presidente Fidas Emilia-Romagna Michele Di Foggia e la direttrice di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Civile di Ravenna dott.ssa Cinzia Moretti.

"La donazione di sangue e plasma è un gesto salvavita volontario che mantiene costante nel tempo la propria importanza e necessità" - ha commentato il Presidente di A.D.V.S. Ravenna Monica Dragoni - "È per questo che premiamo ogni anno con orgoglio i donatori che con costanza e dedizione compiono questo gesto in favore della propria comunità e non solo".

Per il proprio impegno come volontari e per il loro contributo negli anni sono stati insigniti del titolo di ’Socio onorario’ Franca Suprani e Domenico Mengozzi.

Di seguito i premiati per l’elevato numero di donazioni: con 90 donazioni Daniela Pieralisi, con 100 donazioni Franco Bagnaresi, Matteo Bandinelli, Paolo Bedeschi, Luca Berardi, Mauro Berti, Fabrizio Bratti, Gianmarco Buzzi, Gianluca Calandrini, Alberto Casadio, Giacomo Dadati, Ivano Danesi, Renato Facciani, Secondo Galassi, Giuseppe Lubrano, Massimo Marescalchi, Roberto Mazzoli, Gianluca Pardini, Ivano Piovaccari, Piero Piutti, Vladimiro Ricci, Stefano Rossetti, Davide Santucci, Francesco Stellini, Andrea Sternini, Massimo Zaffi, Matteo Zoli, Emanuele Zuccatelli. I donatori che hanno raggiunto le 200 donazioni sono Alessio Ballardini, Gianpaolo Casadio, Giuseppe Colarossi, Stefano Liverani, Alma Minelli, Gianluca Pirazzoli, quelli a quota 300 sono Miria Magri e Edy Signorini.