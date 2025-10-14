"Aerei caduti a Fontanelice. Recuperati gli ultimi reperti"

"Siamo orgogliosi di aver finalmente chiuso il cerchio sul recupero e il successivo studio dei frammenti appartenenti al relitto di uno dei due F-104 Starfighter che il 7 novembre 1991 precipitarono nei pressi di Fontanelice. Reperti ora esposti nel nostro museo ‘Un aereo, una storia umanitaria’, che non sono solo semplice metallo, ma custodi di una memoria storica e ingegneristica, rappresentando il legame indissolubile tra l’uomo, la tecnologia e il cielo". Sono le parole di Luca Cavallazzi, membro onorario di ‘Romagna Air Finders’ (Raf), sodalizio che ha sede a Fusignano e che conta una cinquantina di ‘cacciatori di aerei’. "Abbiamo recuperato – spiega – pezzi cruciali dei due ‘spilloni’ di entrambi i velivoli, completi dei loro inconfondibili numeri di matricola (MM. 6708 e MM. 6806, ndr). La loro iscrizione, ancora leggibile, ci ha permesso di identificarne la funzione e ricostruire un tassello di questa storia".

Gli fa eco Leo Venieri, presidente dell’associazione fusignanese che dal 1998 ha recuperato ben 44 aerei precipitati, assieme alle salme di 14 piloti: "Quei frammenti raccontano di una notte drammatica e di due piloti, il capitano Andrea Scali e il sottotenente Fabrizio Majerna (quest’ultimo già informato del recupero da parte dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, ndr), che durante un volo di addestramento notturno (erano decollati dall’aeroporto di Miramare di Rimini, ndr), riuscirono a eiettarsi con successo dopo la collisione tra i rispettivi F-104 avvenuta tra i boschi di Fontanelice e Tossignano, nell’Imolese. Reperti che sono da considerarsi un omaggio a quei due piloti, che in questo caso si sono per fortuna salvati. Ogni ritrovamento è per noi una scoperta, una testimonianza che ci aiuta a ricostruire non solo gli eventi, ma anche a onorare la memoria di chi ha vissuto in prima persona questi momenti".

Oltre a un primo museo, inaugurato nel 2006 in via Santa Barbara a Fusignano, l’associazione ‘Romagna Air Finders’ ne vanta un secondo, denominato ‘Un aereo, una storia umanitaria’, il cui taglio del nastro si è tenuto nell’ottobre 2018, la cui sede permanente, grazie a una donazione della famiglia Dosi, è a Maiano Monti, a una manciata di chilometri da Fusignano. Si tratta di una struttura unica in Italia, che raccoglie reperti e cimeli recuperati negli ultimi 27 anni da ‘Raf’ presso vari siti: dalle uniformi e dall’oggettistica personale dei piloti al loro vestiario, dalle armi inertizzate agli equipaggiamenti e ai simulacri, oltre ai motori e alle varie componenti dei velivoli. Il tutto corredato da documentazioni, bibliografie e cartografie. A titolo di curiosità, considerando entrambi i suddetti musei, sono circa 11mila le visite finora registrate.

Luigi Scardovi