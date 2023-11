Aerei e navi, una ricerca per ridurre la C02

Aerei e navi, due mezzi di trasporto che utilizzano combustibili fossili e che è impensabile possano essere dotati di motori elettrici alimentati da batterie o da idrogeno, a causa del peso delle prime e delle lunghe percorrenze che entrambi devono supportare. Un contributo per la decarbonizzazione di questi settori detti "hard-to-abate", cioè produttori di CO2 difficile da abbattere, viene da una ricerca dell’azienda Rosetti Marino che il 1° giugno ha brevettato a livello europeo un processo che sarà testato al Tecnopolo di Marina di Ravenna. "Al Centro Ricerche, – spiega Nicola Mondelli (foto) – responsabile della Direzione Ricerca e Sviluppo Tecnologico di Rosetti Marino – insieme all’Università di Bologna e all’ENEA, lavoreremo su un prototipo di reattore elettrificato per avere la convalida delle simulazioni termodinamiche". Il combustibile sintetico che si potrà produrre è derivato da anidride carbonica e idrogeno verde. "La CO2 potrà essere recuperata – spiega Mondelli - dai fumi di una centrale termica o di un inceneritore e, combinandosi con l’idrogeno verde in un reattore innovativo, permetterà di produrre un combustibile sintetico per aerei o navi". Usandolo, il bilancio delle emissioni di CO2 è zero, perché quella che si emette è la stessa quantità recuperata in precedenza. Il vantaggio collaterale è che non si crea un impatto sulla catena distributiva, in quanto lo si potrà trasportare con autobotti, pipelines, nelle stive delle navi o sugli aeroplani, e non richiede modifiche ai motori attualmente impiegati. Questo processo ha ottenuto un primo finanziamento di oltre 200mila euro dalla Regione Emilia-Romagna ed è in accordo con i progetti di decarbonizzazione previsti dall’UE. "Rosetti Marino – conclude Mondelli - intende compiere un altro passo concreto nella direzione della transizione energetica proponendosi come il fornitore affidabile di una tecnologia, si spera vincente a livello europeo, per il settore navale e aeronautico".

Maria Vittoria Venturelli