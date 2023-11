Affari immobiliari, anno nero. Un migliaio di transazioni in meno

Prezzi fermi (e che comunque non compensano l’inflazione) e compravendite in flessione con il nuovo che a Marina di Ravenna raggiunge e supera il centro storico. Tutta colpa degli alti tassi, della maggiore difficoltà a contrarre mutui, dell’incremento dei costi di ristrutturazione e anche dell’alluvione che ha colpito larga parte della provincia ma anche della periferia cittadina. Anche a Ravenna – come è stato messo in luce ieri nel corso della presentazione dei dati elaborata da Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti affari) nel 2023 il mercato degli immobili sconta le difficoltà congiunturali del mercato che si riscontrano a livello nazionale. Per fine anno il livello delle compravendite abitative in provincia si potrebbe attestare a un migliaio di transazioni in meno di quelle fatte registrare nel 2022 (-15,2%) mentre per i prezzi di vendita, in base ai giudizi espressi dagli operatori, si dovrebbe invece verificare un aumento nominale dell’1,8% per Ravenna con cali fino all’1,4% nelle macroaree provinciali segnate dall’alluvione.

"La richiesta di abitazioni - ha sottolineato Ivano Venturini, presidente Fimaa Confcommercio provincia di Ravenna ed Emilia-Romagna - continua ad esserci e continuerà anche nei prossimi anni. Abbiamo un portafoglio di immobili usati in vendita, che dopo tre anni molto performanti, si è molto ridotto a fronte di una richiesta di acquisto ancora alta. E questo fa sì che i prezzi tengano e in alcuni casi ci sia anche un leggero rialzo. E anche per quel che riguarda le vendite di immobili in costruzione, la domanda è superiore all’offerta perché, a causa dei lavori per il 110%, sono relativamente poche le imprese edili che hanno iniziato a costruire e ad immettere sul mercato immobili nuovi. Particolarmente importante il livello di efficienza energetica".

Numeri in calo, quindi, nel 2023 per quel che riguarda le compravendite ma sempre tenendo conto che nel 2015 le trasazioni in provincia, dati dell’Agenzia delle Entrate, erano a quota 3.359 e nel 2022 avevano raggiunto le 6.836 unità; sono quindi più che raddoppiate in sette anni. Da parte loro, le variazioni dei prezzi di compravendita sono improntate ad una stabilizzazione sui livelli del primo quadrimestre 2023. Nel 2022 i prezzi medi di vendita erano stati registrati in aumento dell’1,2% a Ravenna, dello 0,6% nei Comuni della provincia (0,9% per l’intera provincia). Per Ravenna, i dati del rapporto Fimaaa, indicano per il centro storico prezzi massimi sul nuovoristrutturato di 3.400 euro al metro quadrato che scendono a 2.500 per l’usato e a 1.100 per il residenziale da ristrutturare; valori che flettono, rispettivamente, a 3.200, 2.200 e 1.100 per i quartieri San Biagio e San Rocco mentre i prezzi più bassi (2.600, 1.700 e 900 euro) si registrano in Darsena-Molinetto. Per quel che riguarda il forese, si va dai 2.700 euro al metro massimo di Borgo Montone ai 2.200 di Savarna e Sant’Alberto dove si toccano, per l’usato, prezzi minimi di 400 euro al metro, i più bassi del comune. Per quel che riguarda la zona mare, i prezzi top si registrano a Marina di Ravenna (3.500 per il nuovo-ristrutturato, 2.800 per l’usato e 1.450 se da ristrutturare) seguita da Punta Marina (3.150, 2.400 e 1.400), Marina Romea (3.100, 2.100, 1.350) mentre sul gradino più basso su conferma Lido di Dante (2.400, 1.450 e 1.100) e, pochi euro al metro sopra, Lido Adriano.

Giorgio Costa