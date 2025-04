Affascinato da San Vitale e Galla Placidia

Amore a prima vista per i mosaici di San Vitale e soprattutto per il cielo stellato del mausoleo di Galla Placidia per l’ambasciatore cinese Wu Minglian, in visita a Ravenna nell’aprile del 1998. Il diplomatico, accompagnato dalla consorte, era venuto a Ravenna per incontri con operatori portuali e con la dirigenza della Cmc in vista anche dell’avvio di nuovi rapporti commerciali fra Ravenna e la Cina. L’ambasciatore, cultore dell’arte musiva, nella visita a S. Vitale era accompagnato dal vice presidente della Provincia Francesco Giangrandi e dall’assessore comunale Noemi Piolanti.

A cura di Carlo Raggi