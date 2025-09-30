Affetto senza confini. Il progetto del canile e della Casa per anziani

Un gruppo di anziani è seduto a semicerchio. In mezzo a loro c’è un cane con la pettorina ‘Adottami’. La regia dà il ciak con un ‘Vai’ e comincia il video che li riprende uno ad uno. "Adottate Tito", dice una signora con un piumino senza maniche. La telecamera si sposta: "Adottate – com’è che ti chiami? – Tito", dice un’altra. La telecamera si sposta ancora: "Adottate Pippo". Risate. Benessere per gli anziani e una seconda possibilità per i loro amici a quattro zampe: è questo il cuore del progetto che da oltre tre anni vede insieme la Casa residenza per anziani Don Zalambani e il canile di Ravenna.

"Nonostante gli errori di pronuncia - spiega scherzando la coordinatrice Loretta Vecchiatini -, ne abbiamo già fatti adottare cinque. Una volta, addirittura, tre signore si erano affezionate così tanto che hanno deciso di fare una colletta per pagare le spese a uno dei cani che è venuto in visita e adottarlo a distanza".

Quest’anno a visitare gli anziani a Sant’Alberto sarà un cucciolo di Pastore Maremmano, gli incontri sono curati da Lorenza Simoncini, istruttore cinofilo e dalle animatrici della casa residenza.

"Ogni incontro è una piccola festa. Gli anziani accolgono i quattro zampe con affetto e curiosità: li accarezzano, li spazzolano, chi riesce fa qualche passo con il cane al guinzaglio. Di solito, creiamo gruppi di 10-15 persone che hanno piacere, e gli facciamo incontrare sempre lo stesso cane finché non viene adottato. Generalmente si tratta di cicli da 10 incontri di un’ora, per lo più nel periodo invernale. In questi anni abbiamo visto molti setter", continua Vecchiatini. "Il progetto – spiega -, attivo da diversi anni, è ormai un appuntamento atteso e amato. Non si tratta solo di momenti di compagnia: l’obiettivo è duplice. Da un lato, gli ospiti della Casa Residenza beneficiano della vicinanza di un animale, che stimola il buonumore, la memoria e la socialità; dall’altro, i cani del canile vivono un’esperienza di socializzazione preziosa che aumenta notevolmente le possibilità di adozione. E i risultati parlano chiaro: diversi cani hanno trovato una nuova casa, accasandosi proprio con visitatori o conoscenti della struttura". Visto il beneficio che le operatrici hanno visto negli ospiti, la struttura ha deciso di adottare un ospite fisso. Non un cane, questa volta, ma una gatta.

"L’abbiamo adottata un paio di anni fa: si chiama Ginger ed è tigrata. È amatissima. In genere, nelle strutture per anziani ogni ospite ha il suo posto e guai a chi glielo ruba. Invece, Ginger ha il permesso di sedersi ovunque. E, addirittura, c’è chi veglia su di lei perché non venga disturbata quando si addormenta sulle poltrone dei nostri anziani. Siamo fortemente convinti che l’affetto degli animali faccia bene ai nostri ospiti". Venerdì, alla presenza dell’assessora ai diritti degli Animali Francesca Impellizzeri, di Cristina Ricci per conto della Pieve, dei servizi sociali di Sant’Alberto, lo staff della struttura e Lorenza Simoncini hanno presentato ai parenti e ai cittadini il progetto.

Lucia Bonatesta