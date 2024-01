Affidamento temporaneo della pista di atletica

Riconfermati temporaneamente gestione e uso della pista di atletica leggera - situata all’interno del Centro sportivo ’Liberazione’ di Pinarella - all’associazione sportiva ‘Atletica Cervia A.S.D.’ Costituita da una pista ad anello a 8 corsie e da pedane per i salti e per i lanci, l’impianto sportivo necessita di importanti interventi di manutenzione straordinaria, con particolare riferimento al rifacimento del manto sintetico della pista e al ripristino di corsie e superfici per i salti e per i lanci. L’impianto, inoltre, presenta sin dall’origine carenze strutturali per ciò che concerne i servizi di supporto all’attività sportiva. Tali condizioni non consentono l’adeguato funzionamento dell’impianto e rischia, in assenza di interventi, di pregiudicare gravemente anche l’attività sportiva di base che per tali motivi l’amministrazione comunale ha più volte programmato la realizzazione di un intervento di riqualificazione del complesso sportivo, anche con l’obiettivo ultimo di ottenerne l’omologazione presso Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Al momento l’impianto è privo di omologazioni e pertanto non può ospitare competizioni sportive federali, ma solo attività di allenamento. L’intervento di riqualificazione, per i soli interventi di ripristino del manto e delle pedane, senza includere opere strutturali aggiuntive a servizio dell’impianto, ha un costo di 700.000 euro e si è in attesa di conoscere i risultati del bando ‘Sport e Periferie’ attraverso il quale si potrebbero ottenere finanziamenti, occorre assicurare continuità alla gestione dell’impianto e pertanto si è proceduto ad un nuovo affidamento di natura temporanea fino al completamento dei lavori di riqualificazione dell’impianto e comunque non oltre al 31 dicembre 2025.

i.b.