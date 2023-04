Affitti (quasi) impossibili "I proprietari di immobili preferiscono locazioni brevi"

"Conviene più comprare casa che affittarla. Siamo arrivati a questo punto". In un frase Alberto Mazzoni, segretario provinciale del Sunia - Cgil, il sindacato unitario nazionale inquilini. Che affittare casa sia diventata un’impresa ai limiti dell’impossibile lo si capisce o provandoci in prima persona, o leggendo i gruppi Facebook specifici. "Trovare casa a Ravenna? È impossibile", sintetizza Mazzoni. Certo, poi le variabili in campo sono tante: tipologia del contratto di lavoro, presenza di animali, capacità di spesa e durata di permanenza le principali (non necessariamente in quest’ordine). Qualche numero, fornito da Mazzoni, serve a inquadrare meglio il fenomeno. In regione ci sono circa 4mila alloggi che venivano affittati per periodi di cinque anni (con la formula 3+2) o 8 (4+4). Di questi circa 400 (10% del totale) sono a Ravenna "Ora si preferisce affittarli per periodi più brevi. Questo in particolare per la presenza degli studenti della Facoltà di Medicina, che conta una novantina di iscritti ogni anno". La richiesta di alloggi, continua e garantita annualmente da un numero minimo di persone come gli studenti universitari, ha fatto sì che "le pretese dei proprietari siano aumentate".

La penuria di case "riguarda anche il forese". Cos’è che blocca i proprietari di case? Perché questa ritrosia ad affittarli? Mazzoni non si nasconde. "Con la precedente legislazione l’affittuario che non pagava, magari con un minore, poteva restare nell’appartamento anche due anni prima che si trovasse una soluzione al termine di un contenzioso legale. Ora con le modifiche introdotte dalla Cartabia nel giro di qualche mese è possibile far uscire dalla propria casa l’inquilino moroso".

Sui social, va da sé, c’è chi lamenta come questo problema sia tutto fuori che risolto. Alle dinamiche locali si affiancano quelle nazionali. "Da anni – continua il sindacalista nel suo ragionamento -, manca un Piano casa fatto come si deve". Questo comporta la riduzione di fondi per il bonus affitto. E così chi è in difficoltà economiche, non ha più nemmeno questa stampella a disposizione. O meglio: ce l’ha, ma è meno efficace rispetto al passato. "Consideriamo che a Ravenna c’erano circa 1.400 richieste per avere il bonus affitto. Grazie ai fondi del governo nel periodo 2021-2022 e a quelli della Regione tali richieste sono state soddisfatte. Nel 2023 il governo Meloni non intende stanziarli, e così le persone che potranno beneficiare di ciò che resta saranno, nel Ravennate, poche decine".

A questo si aggiunge "la riduzione del potere d’acquisto che ha colpito le famiglie". Altro ostacolo alla possibilità di trovare un alloggio da affittare "è stato dagli istituti bancari, che negli anni hanno pignorato casa a chi non era in grado di pagare le rate del mutuo. Istituti che preferiscono mettere a bilancio tali immobili che metterli sul mercato. E parliamo di svariate decine di appartamenti: purtroppo dare un numero preciso non è possibile". Arriviamo, per completare il quadro, alle case popolari che costituiscono il patrimonio Erp. "A Ravenna e comprensorio ci sono oltre 400 appartamenti sfitti perché necessitano di manutenzione. Parliamo di interventi variabili, da 5-6mila a 20mila euro. Ora è arrivato un contributo di circa 900mila euro, grazie al quale 80 di questi appartamenti saranno sistemati entro l’anno e poi assegnati". I numeri però, "sono insufficienti".

Luca Bertaccini