"Affitto troppo alto, costretti ad andarcene"

Nei giorni scorsi la bandiera della Guardia costiera ausiliaria odv è stata ’ammainata’ dalla torretta, adibita a Centro Operativo nella sede della Lega Navale Italiana a Marina di Ravenna, adiacente al faro, dove era stata issata nel 2017. Nei locali c’erano anche una stazione metereologica, tre webcam e una sala radio. L’attività ora si ferma perché, come scrive la Guardia costiera ausiliaria, "il canone di sottoscrizione del nuovo contratto per il 2024, richiesto dalla Lega Navale Italiana, esula dalla disponibilità finanziaria della Guardia costiera ausiliaria che, essendo una odv, non dispone di entrate certe a eccezione delle quote associative annuali".