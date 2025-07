Affondamento Berkan B, reato c’è, ma fatto tenue: assolto Daniele Rossi

Ravenna, 3 luglio 2025 – Resta l’inquinamento, resta la carcassa della nave semi-affondata, resta il danno ambientale alla Piallassa del Piomboni.

Ma per il tribunale di Ravenna, l’ex presidente dell’Autorità Portuale, Daniele Rossi, è da assolvere “per particolare tenuità del fatto”, dopo la derubricazione dell’accusa da dolosa a colposa. Il giudice per l’udienza preliminare Andrea Galanti ha così chiuso un lungo iter giudiziario iniziato nel 2017, quando la motonave Berkan B, abbandonata e lesionata, riversò idrocarburi in un’area a pochi passi dal Parco del Delta del Po. Rossi, assistito dagli avvocati Luca Sirotti e Jole Marenghi, era accusato di inquinamento ambientale.

La Procura aveva chiesto un anno e quattro mesi di reclusione e una multa di 50.000 euro. Alla fine, non ci sarà condanna penale, ma il risarcimento alle parti civili è confermato. Si era tornati a processo dopo che nell’ottobre 2022 un altro Gup, Corrado Schiaretti, al termine dell’abbreviato aveva già derubricato il reato in un illecito contravvenzionale previsto da un decreto del 2007, condannando Rossi a 8.000 euro di ammenda, riconoscendogli le attenuanti per “essersi adoperato per elidere le conseguenze dannose del reato”. Tuttavia l’11 ottobre 2023 la Cassazione, in seguito al ricorso dell’avvocato Luca Sirotti, aveva deciso di annullare con rinvio ad un nuovo gup.

E proprio le associazioni ambientaliste che si erano costituite in giudizio – Italia Nostra, Legambiente, WWF, Oipa, Anpana e Nogez –, ieri presenti con un sit-in, non ci stanno. Secondo Italia Nostra, “il fatto sussiste ed è stato commesso, come da sempre sostenuto dalle parti civili. Ma non sono evidentemente bastati tutti gli elementi raccolti in questi anni”. In una nota, la sezione ravennate sottolinea con amarezza che “la concessione della banchina pubblica fu rinnovata per ben tre volte, retroattivamente e nonostante la nave fosse sotto sequestro e gravemente lesionata. Nessuno dell’Autorità Portuale – pur obbligato dalla legge – andò a verificare le condizioni del natante”.

Gli ambientalisti ricordano che “le bonifiche delle casse piene di carburante iniziarono solo un anno e quattro mesi dopo l’incidente, guarda caso il giorno dopo la nostra denuncia, da cui è partito il procedimento penale. E ancora, si è sostenuto che fosse impossibile rintracciare le casse carburante, quando agli atti esiste una perizia navale che le individua esattamente. Persino gli operatori della ditta che effettuò le bonifiche confermarono che stavano aspirando carburante dalle bocchette collegate proprio a quelle casse”.

Un danno ambientale conclamato. Nonostante ciò, Rossi se la cava con un’assoluzione tecnica e dovrà solo risarcire le associazioni. Ma Italia Nostra si domanda: “Presumibilmente con soldi pubblici?”. E rincara: “Senza le nostre denunce, senza l’intervento del Ministero dell’Ambiente, senza l’allora comandante Caligiore e la struttura RAM, la Berkan B sarebbe mai stata rimossa?”.