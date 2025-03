Affondamento Berkan-B. La procura chiede la condanna di Rossi

La richiesta di ieri mattina della procura ha ricalcato quella già formulata nel luglio di tre anni fa. Sia per il reato contestato, l’inquinamento ambientale. Che per l’entità della pena: un anno e quattro mesi di reclusione e 50 mila euro di multa. Ma per conoscere come il gup Andrea Galanti inquadrerà il caso della Berkan-B, la motonave semi-affondata nei pressi della piallassa del Piomboni con fuoriuscita di idrocarburi, bisognerà aspettare primavera inoltrata quando, dopo le arringhe difensive, sarà la volta di camera di consiglio e sentenza.

Un unico imputato: l’allora presidente dell’autorità di sistema portuale (Adsp), Daniele Rossi (per lui ieri mattina in aula c’era l’avvocato Gabriele Sangiorgi). Il 19 ottobre 2022 il gup Corrado Schiaretti, al termine del rito abbreviato, aveva derubricato il reato di inquinamento ambientale al più mite illecito contravvenzionale previsto dall’apposito decreto del 2007. E aveva condannato Rossi a 8.000 euro di ammenda riconoscendogli le attenuanti per "essersi adoperato per elidere le conseguenze dannose del reato". A corollario del dispositivo, le spese processuali e il risarcimento dei danni per le parti civili: Italia Nostra, Oipa Italia, Legambiente Emilia Romagna, Anpana, Nogez e Wwf Italia nella misura di mille euro ciascuna. Tuttavia l’11 ottobre 2023 i giudici della Suprema Corte, in seguito al ricorso dell’avvocato Luca Sirotti, avevano deciso di annullare con rinvio. Ed ecco spiegato perché ci troviamo di fronte a una sorta di requisitoria-bis.

In particolare il pm, che ha affidato le sue contestazioni anche a una memoria, si è concentrato sulla definizione di inquinamento, condizione che prevede una alterazione dell’ambiente. Nel nostro caso - ha insistito il pm in aula - il tutto si era limitato allo specchio d’acqua tra il relitto e le panne galleggianti sistemate in seguito per limitare i danni. Ma al di là dell’estensione del fenomeno, la contaminazione deve essere significativa e misurabile. Nel caso della Berkan-B, dal 12 febbraio 2019, erano stati aspirati 619 metri cubi di miscela oleosa e altri 60 metri cubi di olio pesante. Inoltre, secondo una consulenza specifica, nel punto maggiormente contaminato, la concentrazione di idrocarburi totali era risultata essere di 24 mila milligrammi per litro: ovvero 89 volte i valori standard più cautelativi: e l’unica fonte di inquinamento in zona - ha insistito il pm - era la motonave.

Tutto ciò, sempre sulla base delle consulenza tecnica, ha finito con il mutare in maniera significativa e misurabile lo stato dei luoghi. Non solo: i danni si sarebbero riverberati pure sugli uccelli acquatici: tanto che in totale erano stati contati 43 gabbiani morti per imbrattamento da idrocarburi, tutti recuperati nella zona compresa entro le panne. Quattro carcasse avevano raggiunto l’istituto zooprofilattico sperimentale. E sulle cause del decesso, l’esperto aveva sottolineato che in seguito all’imbrattamento del piumaggio, l’animale non riesce più ad alimentarsi e in un paio di giorni consuma le proprie riserve energetiche per scaldarsi; quindi resta a galla fino all’annegamento. Dato che nel Piomboni la popolazione di gabbiani tra il 2006 e il 2010 era stata calcolata in 623 unità, per il sostituto procuratore il tasso di mortalità aveva nel picco raggiunto il 7%. Uguale, per l’accusa, a compromissione significativa dello specchio di acqua adiacente al relitto con il rischio che quella melassa oleosa si propagasse ulteriormente nel canale.

Per quanto riguarda l’allora co-imputato - l’ex segretario generale Paolo Ferrandino assolto per non avere commesso il fatto -, la sentenza è già divenuta definitiva.

Andrea Colombari