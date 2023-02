’After Yang’, anteprima nazionale

Anteprima nazionale questa sera al cinema Sarti di Faenza dove alle 21 verrà proiettato ‘After Yang’, film del regista coreano-americano Kogonada, con protagonista Colin Farrell. La pellicola, molto apprezzata nel 2021 al Festival di Cannes, esplora un futuro non troppo lontano dalla realtà in cui le intelligenze artificiali sono a tal punto entrate nel quotidiano di una famiglia da causare un senso di perdita nel momento in cui il meccanismo cessa di funzionare. Immediatamente prima della proiezione verrà presentato il programma del Noam Film Festival, festival cinematografico dedicato al Nord America, che vedrà la sua prima edizione dal 3 al 5 marzo prossimi.