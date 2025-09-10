Agente immobiliare e mediatore creditizio abusivo, la Finanza sequestra 260mila euro

Ravenna, 10 settembre 2025 - Esercitava abusivamente le professioni di agente immobiliare e mediatore creditizio-finanziario, arrivando a curare, in oltre 5 anni, finanziamenti per circa 5 milioni di euro, ottenendo proventi per un totale di 260mila euro. Per questo motivo, al termine di una complessa indagine, l'uomo, un cittadino italiano, è finito nei guai e la Guardia di Finanza ha disposto il sequestro dei proventi illeciti.

Secondo le indagini delle Fiamme Gialle di Ravenna, il mediatore, da almeno 5 anni, esercitava abusivamente le professioni di agente immobiliare e mediatore creditizio-finanziario. Il sedicente professionista si presentava come consulente e operava con una regolare partita iva, sottoscrivendo contratti ed emettendo documenti fiscali alla clientela interessata all’acquisto di un immobile o anche all’accensione di un mutuo o di un finanziamento.

Tutto appariva regolare, visto che le operazioni andavano poi a buon fine. L'uomo, però, non era abilitato a effettuare questo tipo di prestazione. Per questo motivo, la Guardia di Finanza attraverso approfondite indagini, perquisizioni, accertamenti bancari e dopo aver sentito persone informate sui fatti, è riuscita a ricostruire l’effettivo modus operandi dell'uomo.

È emerso che il mediatore si rivolgeva prevalentemente a una clientela composta da cittadini stranieri con scarsa padronanza della lingua italiana e a fronte di parcelle per diverse migliaia di euro, facilitava richieste di finanziamento che i clienti, sebbene in condizioni economiche talvolta precarie, avrebbero potuto comunque ottenere rivolgendosi direttamente agli istituti di credito o finanziarie.

In questo modo, l'uomo era arrivato a occuparsi di finanziamenti per circa 5 milioni di euro, ottenendo proventi per un totale di 260mila euro, soldi riutilizzati in parte per acquistare immobili a nome del coniuge, ora indagata per riciclaggio, oltre che per concorso nell’attività abusiva di mediazione creditizia.

All'uomo è stata contestata anche la sanzione amministrativa per l’abusiva attività di mediazione immobiliare. Grazie agli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta della Procura, decidendo per il sequestro preventivo dei profitti.