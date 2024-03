Agenti aggrediti, arrestato. Zona stazione sorvegliata

Prima ha litigato con il titolare di un minimarket di viale Pallavicini, poi si è scagliato contro la vetrina dell’esercizio commerciale, danneggiandola. Non solo: all’arrivo degli agenti delle Volanti della questura di Ravenna, intervenuti su segnalazione del titolare del minimarket, li ha insultati e aggrediti procurando loro lesioni a una spalla e a un dito. Per questo un diciannovenne originario della Tunisia è stato arrestato sabato sera intorno alle 22, nella zona ‘calda’ della stazione ferroviaria di Ravenna, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il giovane, con precedenti specifici, lunedì in tribunale a Ravenna è comparso per la direttissima davanti al giudice Cosimo Pedullà, con il vice procuratore onorario Annalisa Folli (pm di turno Francesco Coco), che ha disposto la convalida dell’arresto e l’obbligo di firma con presentazione tutti i giorni in questura.

Proseguono intanto senza sosta i servizi mirati di vigilanza e controllo predisposti dal questore di Ravenna, Lucio Pennella, nella zona della stazione ferroviaria, tra viale Farini e i giardini Speyer al fine di prevenire e contrastare episodi di microcriminalità. Nell’ambito di questi controlli continuano le identificazioni di persone, con verifiche in merito alla regolarità sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari.

E proprio durante questi controlli nella serata di sabato in viale Pallavicini è stato arrestato il diciannovenne di origine tunisina.

Nel primo pomeriggio di lunedì si è verificata una violenta lite tra ragazzi con uno di loro colpito con una catena e soccorso dai sanitari del 118. Ma la zona continua a essere sorvegliata speciale.

