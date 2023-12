Agenti marittimi, formazione ai ragazzi

Cluster portuale riunito, martedì 5 dicembre, per la tradizionale cena degli auguri dell’associazione Agenti Marittimi. Era presente anche Alessandro Santi, presidente nazionale Federagenti. È stata l’occasione per fare il punto sull’attività dell’anno che sta per concludersi, dedicata a diffondere la conoscenza di questa professione al di fuori dell’ambito portuale. "Le nostre risorse sono state principalmente concentrate sulla comunicazione e ci siamo spesi in un progetto finalizzato a fare cultura del nostro mestiere" ha affermato il presidente, Carlo Cordone.

L’idea è nata quando l’associazione si è resa conto che pochi conoscono la vera natura di questa professione. "Abbiamo realizzato – ha spiegato a una folta platea riunita al ristorante Passatelli - oltre a un sito internet rinnovato, un video documentario che sta già dando i suoi frutti nelle scuole superiori dove lo abbiamo presentato e continueremo a utilizzarlo per fare formazione agli studenti in modo che sappiano che al porto ci può essere un’opportunità di vita da cogliere". Un filmato è stato prodotto anche dal Comitato Welfare Gente di Mare, presieduto sempre da Cordone, per diffondere una realtà totalmente sconosciuta all’opinione pubblica, ma che muove i traffici mondiali, quella dei marittimi e del loro lavoro a bordo delle navi, e mettere in risalto l’impegno che il Comitato e la Stella Maris in questi anni hanno messo e continuano a mettere per assisterli.

Maria Vittoria Venturelli