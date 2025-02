Agenzia Dogane, il dietrofront: "Non c’è nessun declassamento"

Nessun declassamento per la sede ravennate delle Dogane e nessuna "minaccia per l’espansione del porto, per la valorizzazione del territorio e per gli sviluppi infrastrutturali ad esso connessi". L’Agenzia delle Dogane, insomma, non prevede alcun ‘ridimensionamento’ per le attività a Ravenna.

Quell’ufficio "continuerà a operare con status dirigenziale, senza alcuna dequalificazione del territorio e dei funzionari in servizio". E anzi, arriveranno più addetti: "Il personale in servizio passerà da 63 unità a 72 e le posizioni organizzative di elevata responsabilità (Poer), grazie alla Riforma del territorio, saranno addirittura raddoppiate". Lo mette nero su bianco proprio l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dopo che da giorni si susseguono allarmi e critiche a tutti i livelli sul nuovo assetto per la sede ravennate e per lo svilupo del porto, visto peraltro l’arrivo della zona logistica semplificata. L’Agenzia oggi risponde dunque alla preoccupazione sollevata sulle "presunte criticità connesse alla riorganizzazione dell’Ufficio delle Dogane di Ravenna, e ai suoi conseguenti effetti sulla realtà portuale". E afferma che "tali informazioni non trovano alcun riscontro e fondamento nei documenti approvati dall’amministrazione". La riorganizzazione territoriale in corso è stata avviata "per garantire una maggiore efficienza operativa e assicurare l’integrazione tra le funzioni doganali e quelle dei monopoli". E quindi "al contrario, il rafforzamento del presidio dell’Agenzia nel porto di Ravenna è evidente nei numeri relativi all’incremento delle risorse umane e organizzative", precisa l’Agenzia. "Il personale in servizio, grazie alla riorganizzazione, passerà da 63 unità a 72 e le posizioni organizzative di elevata responsabilità (Poer), saranno addirittura raddoppiate". Con l’ultimo concorso pubblico per i futuri funzionari dell’Agenzia, "la Direzione territoriale competente ha previsto l’assegnazione di oltre 10 unità di personale proprio all’Ufficio delle Dogane di Ravenna. Ciò a conferma dell’attenzione riservata a questa realtà portuale". Insomma, emerge "l’infondatezza delle preoccupazioni rappresentate, che derivano esclusivamente dalla riqualificazione della retribuzione del dirigente, che viene portata da 142.434 euro a 133.137", si mette in chiaro.

"L’Agenzia sta rafforzando il porto di Ravenna, anche grazie all’istituzione di nuove posizioni organizzative ad elevata responsabilità, che potranno assicurare un ulteriore sviluppo dei controlli sul territorio", spiega il direttore dell’Agenzia, Roberto Alesse. "Non c’è alcun declassamento o riduzione in atto, ma una semplice rimodulazione, prevista per legge, della retribuzione dirigenziale di parte variabile".