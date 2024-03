Agevolazioni Tari, come fare richiesta

Per quanto riguarda le agevolazioni Tari per le utenze colpite dall’alluvione dall’Unione della Romagna Faentina comunicano che consistono in una decurtazione della tassa dei rifiuti riferita ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023. Si applicano esclusivamente su richiesta dei titolari da presentare entro il 30 giugno 2024. La richiesta può essere presentata online sul portale dei servizi del territorio della provincia di Ravenna o presso gli sportelli Tari dell’Unione, previo appuntamento: Comune Faenza, piazza del Popolo 31, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e martedì dalle 14 alle 16.30; Comune di Brisighella, via Naldi 2, mercoledì dalle 9 alle 13; Comune di Casola, via Roma 50, secondo martedì di ogni mese dalle 9.30 alle 13.30; Comune di Castel Bolognese, piazza Bernardi 1, venerdì dalle 10 alle 14; Comune di Riolo, via Aldo Moro 2, giovedì dalle 9 alle 13; Comune di Solarolo, piazza Gonzaga 1, lunedì dalle 10 alle 14. Per prenotare da telefono fisso 800213036, da cellulare 199 179 964; mail: tassarifiuti.romagnafaentina@municipia.eng.it.