Aggiudicata a Lido di Classe la nuova area di sosta

È stata aggiudicata alla ditta ‘Area sosta di Panzavolta Andrea’, tramite asta pubblica, l’assegnazione di un’area di proprietà comunale a Lido di Classe per realizzare una nuova area di sosta per i camper. La ditta aggiudicataria, che ha sede a Savio, ha offerto 25.032 euro annui come canone di locazione (l’importo a base d’asta era pari a 20 mila euro all’anno).

Si tratta di una aggiudicazione provvisoria, in attesa che vengano compiute tutte le verifiche formali necessarie a quella definitiva. La famiglia è conosciuta, infatti Andrea Panzavolta è il figlio di Luciano, storico gestore del camping di Lido di Classe quando si chiamava ’Bisanzio’: una storia finita male, ma che ora è acqua passata. L’area, che ha una superficie complessiva di 23mila metri quadrati, si trova in viale dei Lombardi all’altezza del canale Pergami, ed è accessibile dalla strada pubblica. La durata del contratto di locazione è di 12 anni, rinnovabile per ulteriori 6. Terminate le verifiche di rito, l’aggiudicatario avrà sei mesi per presentare il progetto e chiedere il permesso per costruire.

La realizzazione dell’opera è legata, tra le altre cose, all’ottenimento del nulla-osta dell’ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Delta del Po nonché dell’autorizzazione paesaggistica da parte delle autorità. L’area di sosta sarà immersa nello spazio verde in corso di attuazione con il comparto urbanistico di Lido di Classe Nord, del quale costituisce un beneficio pubblico visto: è pervenuta al Comune con la cessione gratuita da parte dei soggetti attuatori.