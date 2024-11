‘Aggiudicato!’, l’asta per i ceramisti alluvionati

Faenza si tinge dei colori dei ceramisti della città per ‘Aggiudicato!’, un’asta che non sarà solo l’occasione per gli appassionati di portare a casa un pezzo unico ma potrà essere anche un momento di solidarietà per gli artigiani più volte colpiti dalle alluvioni. Domenica 24 novembre a palazzo del Podestà è in programma l’iniziativa, organizzata da Ente Ceramica Faenza per sostenere, attraverso il ricavato, le sue attività. Come anticipato, l’edizione di quest’anno non può non tenere conto delle alluvioni che hanno colpito Faenza e gli operatori del settore ceramico fortemente danneggiati. Per questo gli organizzatori hanno deciso di destinare anche a loro una parte delle vendite. Battitore d’eccezione sarà il grande esperto di ceramica, Matteo Zauli, direttore del museo di via della Croce, che illustrerà e poi proporrà al pubblico una quarantina di opere. Si tratta dei pezzi realizzati dai tornianti, italiani e stranieri, alla 36esima edizione del Mondial Tornianti il 31 agosto e l’1 settembre, durante l’edizione di Argillà. I cilindri e i pezzi unici, realizzati per il campionato ‘Esteta’, nelle settimane successive alla manifestazione sono stati cotti, decorati e smaltati dai maestri faentini appositamente per l’asta. ‘Aggiudicato!’ prenderà il via domenica 24 novembre a palazzo del Podestà alle 17 ma già alle 16.30 le porte del salone dell’Arengo si apriranno per l’aperitivo offerto alla città dal Lioness club Faenza. L’iniziativa avrà un prologo per dare la possibilità di poter ammirare i pezzi in vendita, così l’Ente Ceramica ha organizzato una mostra con i pezzi che verranno battuti all’asta sabato 23 (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30) e domenica 24 (dalle 10.30 alle 12.30). Nel frattempo gli organizzatori hanno realizzato il catalogo digitale, già disponibile su www.enteceramica.it per orientare gli acquirenti.

In questa edizione è poi stata attivata una collaborazione con il ‘Distretto A’ che durante l’asta presenterà ‘Cuore’, opera pittorica dell’artista palermitano Igor Scalisi, realizzata a maggio di quest’anno nell’ambito dell’evento ‘Trecentogrammi – performance di pittura sonora’ a Longiano. Il ricavato della vendita di ‘Cuore’ verrà devoluto agli alluvionati. L’asta è il frutto della collaborazione tra enti e associazioni che operano in diversi contesti: il Lioness Club Faenza, che anche quest’anno collabora nella realizzazione dell’evento, l’associazione Mondial Tornianti Gino Geminiani, organizzatrice del Mondial Tornianti, nei cui forni di via Nuova è stata realizzata la prima cottura dei pezzi, e il Distretto A. "Da sempre i tornianti, modellatori della ceramica – ha sottolineato il sindaco Massimo Isola durante la presentazione dell’iniziativa –, sono figure che lavorano all’ombra dei ceramisti. Le realizzazioni finali da sempre riportano la firma del decoratore ma mai del torniante che realizzava il manufatto. L’idea di promuovere una competizione internazionale come il Mondial Tornianti ha avuto l’intuizione di mettere al centro proprio l’artigiano-artista che realizza l’opera. ‘Aggiudicato!’, da quando è nata, mette assieme modellatore e decoratore. Nel nostro caso, poi, l’operazione è stata ancor più sfidante per i ceramisti faentini che hanno dovuto decorare e intervenire su pezzi creati da veri e proprie artisti durante il concorso ‘Esteta’. Questo rende i pezzi che domenica verranno messi all’asta delle opere uniche che esprimono al meglio l’opera dei modellatori e dei decoratori".