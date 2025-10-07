Aggredì il suo avvocato in piazza. Condannato, semina il caos in aula

Aveva pedinato e minacciato il suo avvocato in piazza del Popolo, per poi cercare di entrare con la forza nel suo studio. Ora per Imade O., 43 anni, cittadino nigeriano con una lunga scia di precedenti, è arrivata la condanna: due anni e sei mesi di reclusione per stalking, con il riconoscimento della semi infermità mentale. Nella sentenza il giudice Piervittorio Farinella ha accolto in parte le conclusioni del perito d’ufficio, Antonio Sanza, il quale ha certificato la presenza di "plurimi profili di pericolosità sociale" nel comportamento dell’imputato. L’uomo, seguito dal Centro di salute mentale, era già stato destinatario in passato di misure di sicurezza, ma nessuna si è rivelata sufficiente a contenerne l’aggressività.

La vicenda che ha portato in aula il 43enne risale allo scorso aprile, quando l’uomo, animato da un profondo rancore nei confronti del proprio legale, si era presentato davanti allo studio del suo avvocato, urlando e tentando di entrare con la forza. L’avvocato e i collaboratori erano riusciti a barricarsi all’interno, mentre la polizia locale, intervenuta tempestivamente, aveva arrestato il 43enne in flagranza di reato. Quell’episodio era stato solo l’ultimo di una lunga serie di intemperanze che includevano danneggiamenti, oltraggi a pubblico ufficiale e atti persecutori.

Durante l’udienza finale, alla presenza del pm Lucrezia Ciriello, fatta intervenire appositamente data la delicatezza del caso, la situazione è degenerata. Quando l’imputato - in questo procedimento difeso dall’avvocato Massimo Martini - ha capito che non sarebbe stato liberato dal carcere di Reggio Emilia, ha iniziato a inveire contro tutti, urlando frasi sconnesse e accusando l’ex difensore di "essersi intascato soldi senza fare il suo lavoro".

Il giudice Farinella è stato costretto a sospendere l’udienza: quattro agenti della polizia penitenziaria hanno dovuto trascinarlo fuori dall’aula, tra urla e spinte, nonostante fosse già ammanettato. Il tribunale ha riconosciuto che l’uomo non è pienamente capace di intendere e di volere, ma resta altamente pericoloso. Per questo, il pubblico ministero ha chiesto una misura di sicurezza detentiva in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems). Tuttavia, la cronica mancanza di posti disponibili ha spinto il giudice a riservarsi la decisione. In attesa di una collocazione in struttura, resta dunque in carcere.

Pochi giorni prima dell’aggressione all’avvocato, nella frazione di Santerno, aveva danneggiato l’auto di un parroco, piegando con forza gli specchietti e rompendo il sistema di chiusura elettronica.

Lorenzo Priviato