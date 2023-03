Aggredì militare con l’ascia, patteggia 10 mesi

Completamente ubriaco, si era ferito alla testa, prima di aggredire con un’ascia un carabiniere intervenuto nella sua abitazione alle porte del centro di Ravenna. Il militare aveva fatto appena in tempo a colpire e immobilizzare l’uomo, un ex guardia giurata ravennate di 57 anni, con un taser, la pistola a impulsi elettrici in dotazione alle forze dell’ordine. Il 57enne era stato quindi arrestato per violenza, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per detenzione abusiva di armi da guerra perché nella sua abitazione i carabinieri avevano trovato una baionetta (e tre asce compresa quella con cui aveva aggredito il militare).

La vicenda risale allo scorso 16 ottobre e ieri, in tribunale a Ravenna, l’uomo ha patteggiato 10 mesi e 20 giorni e 3.000 euro di multa con sospensione condizionale della pena.

Il 57enne, come precisato dall’avvocato Giovanni Scudellari che lo tutela insieme alla collega Eleonora Raggi, dopo l’arresto è stato trovato con tasso alcolemico di 2,57 grammi per litro e assume farmaci che possono causare mutamenti di comportamento: quindi è alquanto probabile che l’accaduto sia stato causato da un mix di alcol e farmaci. Inoltre, come hanno aggiunto i difensori nella richiesta di patteggiamento, l’uomo è incensurato e ha sempre tenuto una buona condotta processuale. Si è anche reso disponibile a intraprendere un percorso presso il Centro di salute mentale di Ravenna e ha deciso di versare una somma all’Arma dei carabinieri a titolo di risarcimento.

m.m.