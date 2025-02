Aggredisce la compagna prendendola a pugni. Arrestato dai carabinieri per maltrattamenti

Nella notte tra venerdì e sabato, i carabinieri della Stazione di Castiglione di Ravenna hanno arrestato un uomo, classe di 34 anni, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. A seguito di una richiesta pervenuta al 112 da parte di una donna che dichiarava di essere stata aggredita dal compagno, i carabinieri nel corso della nottata sono intervenuti in un’abitazione di Castiglione di Ravenna.

I militari, nel corso dell’intervento hanno accertato che l’uomo, dopo una violenta lite con la compagna, l’aveva aggredita con pugni e vari utensili, rinvenuti poi in casa. La vittima, per le lesioni riportate, è stata quindi accompagnata dal 118 presso l’ospedale di Ravenna, dove ricevute le cure necessarie, è stata successivamente dimessa con una prognosi di 10 giorni. L’uomo invece è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del magistrato di turno, è stato condotto presso il carcere di Ravenna.