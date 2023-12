Aggredisce la ex fuori dalla palestra. E le ruba il cellulare per controllarla

Lui l’ha braccata e infine l’ha aggredita all’uscita della palestra. E poi si è allontanato con il cellulare di lei per guardare quali messaggi ci fossero dentro. Quando la ragazza si è poi rivolta a un tecnico informatico, ha scoperto non solo che un pc e un telefonino in uso all’ex fidanzato risultavano collegati alla sua casella di posta elettronica. Ma che, a sua insaputa, nell’apparecchio era stata installata un’applicazione per monitorare tutto quello che c’era dentro.

Protagonisti di questa vicenda giudiziaria, sono due giovani di Ravenna poco più che ventenni. Una storia, la loro, naufragata sui tavoli della magistratura: il gip Andrea Galanti, su richiesta del pm Monica Gargiulo, ha infatti imposto al ragazzo il divieto di avvicinarsi alla ex a meno di 500 metri; il giovane non potrà inoltre comunicare con lei in nessun modo. Per ora deve rispondere di stalking: ma rischia pure di essere formalmente accusato della rapina del cellulare e dell’accesso abusivo a sistema telematico. Nei giorni scorsi nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

La fine della storia tra i due, era arrivata tra le braccia della polizia la sera del 13 novembre scorso quando la ragazza, peraltro in un giorno in cui non avrebbe dovuto allenarsi, tornando all’auto dopo la palestra era stata sorpresa alle spalle dall’ex fidanzato il quale l’aveva immobilizzata spalle al veicolo. Lui le aveva iniziato a parlare della fine della relazione e lei aveva tirato fuori il cellulare per chiamare le forze dell’ordine. In quel momento il giovane - prosegue l’accusa - le aveva allora strappato l’apparecchio di mano e aveva cominciato a ispezionarlo per poi fuggire prima dell’arrivo di una Volante. Gli agenti lo avevano individuato poco dopo grazie alla possibilità di geolocalizzare il cellulare di lei: era seduto sul cornicione di un edificio. La minaccia era insomma quella di un gesto estremo. E non era la prima volta che lo faceva, almeno secondo la dettagliata denuncia presentata in questura dalla ragazza.

In particolare la relazione si era interrotta a metà ottobre quando lei aveva ipotizzato un interesse di lui per un’altra. Ma a quel punto il ragazzo si sarebbe fatto insistente cominciando a tempestare di telefonate sia la ex che i familiari di lei. Il suo atteggiamento - ad avviso della ex - si era fatto incalzante e minatorio, con tanto di gesti autolesionistici annunciati.

Alla fine del mese i due si erano riavvicinati: e la relazione si era mantenuta tranquilla fino a che il ragazzo non aveva ammesso la precedente relazione clandestina: lei allora lo aveva lasciato. Uguale a nuova escalation. In particolare il 7 novembre si sarebbe presentato sotto alla casa di lei arrivando a bloccarla per un braccio: e solo l’intervento dei vicini, allertati dalle urla della giovane, aveva scongiurato ulteriori scenari. Dopo qualche giorno, ecco l’episodio del 16 con quello che il gip ha descritto come "agguato all’esterno della palestra". Nel complesso, atteggiamenti, secondo il giudice, "ossessivi e disturbanti" messi in atto da un giovane "succube dei propri moti istintuali". In definitiva per il gip esiste l’esigenza della misura restrittiva per via del pericolo di reiterazione del reato.

Andrea Colombari