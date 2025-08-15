Aggredisce, minaccia e sputa contro i poliziotti: trans arrestata

La notte di follia di una trans 50enne di origine partenopea, ma domiciliata a Pinarella, è terminata con l’arresto di quest’ultima, all’anagrafe Raffaele Panico, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale da parte degli agenti della questura di Ravenna. Tutto è iniziato intorno alle 22.30 di mercoledì quando una Volante ha raggiunto un appartamento di via Sardegna a Pinarella per una segnalazione di una lite. Una volta arrivati sul posto, però, gli agenti hanno trovato la trans che urlava frasi sconnesse e all’improvviso si è scagliata contro i militari, aggredendoli con calci e spintoni, minacciandoli di morte e di infettarli sputando loro addosso. Un atteggiamento che ha mantenuto per tutta la notte e anche ieri mattina in tribunale a Ravenna dove si è presentata, assistita dall’avvocata di fiducia Alessandra Nanni. Il viceprocuratore onorario Simona Bandini ha chiesto la convalida dell’arresto e il carcere. La difesa ha chiesto l’obbligo di firma, anche nel luogo di residenza in Campani con distacco dalla realtà locale dove la trans risulta aver commesso diversi reati. Il giudice Antonella Guidomei, dopo aver convalidato l’arresto, ha optato per la misura del divieto di dimora di Ravenna e Rimini.