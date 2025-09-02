Aggrediti in un locale del centro: "Lasciati soli davanti alla violenza"

Doveva essere l’ultima serata d’estate trascorsa in tranquillità, si è trasformata in un incubo di violenza e paura. A raccontarlo è una 25enne, studentessa e lavoratrice originaria della Georgia che da sette anni vive a Bologna. La giovane, pur chiedendo l’anonimato, intende denunciare pubblicamente l’aggressione subita la notte tra il 31 agosto e il 1° settembre in un locale di viale Forlì a Milano Marittima.

"Non erano passati cinque minuti da quando ci siamo seduti che abbiamo iniziato a sentire commenti sessualizzati e volgari provenire da un tavolo accanto", scrive la giovane nella sua testimonianza. A rivolgerle frasi offensive e aggressive sarebbe stato un uomo di circa cinquant’anni, in evidente stato di alterazione, seduto insieme a una donna e a un bambino. Nonostante i tentativi della compagna di calmarlo, l’uomo avrebbe continuato a fissarla e insultarla.

Il clima si è fatto più teso quando l’amico della ragazza, anche lui 25enne, gli ha rivolto un semplice invito alla calma: "Fai il bravo, per favore". Sarebbe bastato questo a scatenare la reazione violenta. L’uomo si sarebbe alzato, minacciando e tentando di colpire il ragazzo. Solo l’intervento di alcune persone presenti avrebbe evitato il peggio. Ma dopo pochi minuti l’aggressore sarebbe tornato, colpendo il giovane alla testa e arrivando perfino a sputare verso i due ragazzi. "Quando siamo usciti dal locale ci ha lanciato delle sedie", racconta la studentessa, descrivendo momenti di terrore: "Grazie alla prontezza del mio amico non sono stata ferita, ma ero terrorizzata". La giovane ha più volte chiesto di chiamare le forze dell’ordine, ma secondo il suo racconto la cameriera del locale avrebbe finto di farlo. "Quando ho contattato io stessa il 112, le autorità non avevano ricevuto alcuna segnalazione".

Nonostante una descrizione dettagliata dell’uomo fatta al telefono, nessuna pattuglia sarebbe arrivata sul posto. "Abbiamo aspettato venti minuti, ma non è venuto nessuno", denuncia. Oltre alla violenza, la ragazza sottolinea il senso di abbandono vissuto: "La cosa che mi ha ferita quasi quanto l’aggressione è stata l’indifferenza. Nessuno si è mobilitato davvero, alcuni ci hanno perfino detto di lasciar perdere. Ma non esiste una giustificazione per la violenza". La giovane rivolge un appello alle istituzioni e a chi gestisce i locali: "Questa storia è cominciata con del catcalling e si è trasformata in un’aggressione vera e propria. Non per pietà, ma perché qualcosa deve cambiare: nei controlli, nelle risposte, nella cultura, nel rispetto. Nessuno dovrebbe essere lasciato solo davanti alla violenza".

Lorenzo Priviato